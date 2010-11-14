انتصابات جدید در استانداری و شهرداری همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کرم رضا پیریایی صبح یکشنبه مشاور و مدیرکل حوزه استاندار، مدیر دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری، رئیس اداره روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری و مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری و سرپرست دفتر امور روستایی استانداری همدان را منصوب کرد.

بر اساس این گزارش سعید عین‌اللهی در سمت مشاور و مدیر کل حوزه استاندار، محمد مجید ارجمندی در سمت مدیر دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری، مسلم مخفی به سمت رئیس اداره روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری، خسرو بیات در سمت مدیرکل دفترآموزش و پژوهش استانداری و سید حسین جعفری در سمت سرپرست دفتر امور روستایی استانداری همدان منصوب شدند.

شهردار همدان نیز در احکام جداگانه ای مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار، مدیر منطقه چهار شهرداری همدان و مشاور اجتماعی خویش را منصوب کرد.

بر این اساس محمد قدیمی در سمت مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار، مجید درویشی در سمت مدیر منطقه چهار و صادق چیت سازیان در سمت مشاور اجتماعی شهردار همدان معرفی شدند