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۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۱۲

دوستدار به مهر خبر داد:

"رادیکال‌های آزاد" به ناشر سپرده شد

"رادیکال‌های آزاد" به ناشر سپرده شد

نعیمه دوستدار ترجمه 9 داستان کوتاه را به نام "رادیکال‌های آزاد" به دست ناشر سپرد.

نعیمه دوستدار نویسنده و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مجموعه ای از ترجمه داستان‌های کوتاه با عنوان "رادیکال‌های آزاد" را آماده چاپ دارم که به دست نشر افراز برای انتشار سپردم.

وی افزود: این کتاب شامل ترجمه 9 داستان کوتاه است که از سال 2005 تاکنون از نویسنده های خارجی اعم از کرگ راین، خوآگین مونگرو،‌ آلیس مونرو و غیره جمع‌آوری شده است.
 
دوستدار با اشاره به این که ترجمه این داستان‌ها در برخی از نشریات و مطبوعات به چاپ رسیده است،‌ اظهار کرد: فضای داستان‌های کوتاه این کتاب متفاوت است و در یک قالب نمی گنجد. اما دغدغه‌های انسان مدرن در دنیای امروز، جنگ عراق و افغانستان، احساسات زنانه و فضای اجتماعی درون مایه داستان‌ها است.
 
وی نام این داستان‌های کوتاه را رادیکال‌های آزاد، آتش خودی، خواب، جگر مرغ، جولیا و بایرون، وارث‌ها، مهمانی شام، سه مادر و زن سنتی ذکر کرد .
 
‌این نویسنده همچنین از تالیف مجموعه داستان‌های کوتاه  خود با موضوع مسائل اجتماعی و احساسات زنانه خبر داد و گفت: این مجموعه به دست نشر کتابسرای تندیس سپرده شده اما هنوز نام خاصی برای آن تعیین نشده است.
 
دوستدار ادامه داد:‌ این مجموعه تالیفی به احتمال فراوان تا پایان سال جاری منتشر می شود.
 
کد مطلب 1191406

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