نعیمه دوستدار نویسنده و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مجموعه ای از ترجمه داستان‌های کوتاه با عنوان "رادیکال‌های آزاد" را آماده چاپ دارم که به دست نشر افراز برای انتشار سپردم.

وی افزود: این کتاب شامل ترجمه 9 داستان کوتاه است که از سال 2005 تاکنون از نویسنده های خارجی اعم از کرگ راین، خوآگین مونگرو،‌ آلیس مونرو و غیره جمع‌آوری شده است.

دوستدار با اشاره به این که ترجمه این داستان‌ها در برخی از نشریات و مطبوعات به چاپ رسیده است،‌ اظهار کرد: فضای داستان‌های کوتاه این کتاب متفاوت است و در یک قالب نمی گنجد. اما دغدغه‌های انسان مدرن در دنیای امروز، جنگ عراق و افغانستان، احساسات زنانه و فضای اجتماعی درون مایه داستان‌ها است.

وی نام این داستان‌های کوتاه را رادیکال‌های آزاد، آتش خودی، خواب، جگر مرغ، جولیا و بایرون، وارث‌ها، مهمانی شام، سه مادر و زن سنتی ذکر کرد .

‌این نویسنده همچنین از تالیف مجموعه داستان‌های کوتاه خود با موضوع مسائل اجتماعی و احساسات زنانه خبر داد و گفت: این مجموعه به دست نشر کتابسرای تندیس سپرده شده اما هنوز نام خاصی برای آن تعیین نشده است.

دوستدار ادامه داد:‌ این مجموعه تالیفی به احتمال فراوان تا پایان سال جاری منتشر می شود.

