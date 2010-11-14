به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس حسین علی بیگی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از 20 مهرماه امسال با هماهنگی سازمان تعاون روستایی، اتحادیه دامداران استان و اتحادیه مرغداران، 10 هزار تن جو یارانهای بین دامداران، مرغداران و کارخانجات تولید خوراک دام در سطح استان قم توزیع شده است.
وی افزود: قیمت جو در بازار آزاد در حال حاضر هر کیلو سه هزار و 600 ریال است که جو یارانهای با قیمت هر کیلو دو هزار و 950 ریال در استان قم توزیع میشود.
معاون سازمان جهاد قم تصریح کرد: کارخانجات تولید خوراک دام در ازای دریافت این میزان جو یارانهای موظف شدند هشت هزار تن کنسانتره (خوراک کامل دام) یارانهدار تولید کرده و بدون محدودیت در اختیار دامداران قرار دهند.
بیمه رایگان دامهای استان قم
علی بیگی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح بیمه رایگان دامهای استان قم خاطرنشان کرد: در راستای روند حمایت از دامداران استان با تصمیم کارگروه دام و طیور صندوق بیمه کشاورزی استان مبلغ 212 میلیون تومان توسط مجموعه استانداری از اعتبارات استان به بیمه رایگان دامهای قم اختصاص یافت.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به این مطلب که این میزان اعتبار جهت ترویج بحث بیمه دام در اختیار دامداران قرار گرفت، خاطرنشان کرد: در این راستا 50 درصد از حق بیمه پرداختی دامداران گاو شیری و 100 درصد حق بیمه دامداران دام سبک زنبور و شتر توسط دولت تأمین خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قم از توزیع 10 هزار تن جو یارانهای در بین مرغداران، دامداران و کارخانجات تولید خوراک دام استان قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس حسین علی بیگی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از 20 مهرماه امسال با هماهنگی سازمان تعاون روستایی، اتحادیه دامداران استان و اتحادیه مرغداران، 10 هزار تن جو یارانهای بین دامداران، مرغداران و کارخانجات تولید خوراک دام در سطح استان قم توزیع شده است.
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