به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مکه مکرمه، دولت عربستان سعودی روز سه شنبه این هفته را به عنوان روز عید قربان اعلام کرده است که بر این اساس دو‌شنبه روز عرفه است. هماهنگیهای لازم در خصوص انتقال زائران از مکه به عرفات به صورت ترددی برای نخستین بار در حج جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرفته است. بدین گونه که به تعداد کافی اتوبوس رو باز و مسقف برای انتقال زائران پیش بینی شده و این اتوبوسها با انتقال هر گروه از زائران به عرفات بار دیگر به مکه برخواهند گشت و گروه دیگری را به سرزمین عرفات منتقل می کنند.

در سالهای گذشته اتوبوسها در اختیار کاروانها قرار می گرفته و در مدت وقوف و جابجایی زائران در مشاعر مقدس در کنار زائران قرار داشت و همین امر باعث ترافیک بالای مشاعر بود.



تمهیدات لازم از سوی گروه پزشکی حج برای ایام وقوف زائران در مشاعر فراهم شده و برای این منظور از سوی گروه پزشکی حج کشورمان یک درمانگاه در منا ایجاد شده است.



زائران بیت الله الحرام روز دوشنبه از ظهر تا غروب را در عرفات وقوف داشته و سپس به سوی مشعر الحرام حرکت می کنند.



زائران در روز سه شنبه - روز عید قربان - با انجام رمی شیطان، قربانی کردن و تراشیدن سر به لقب حاجی مفتخر خواهند سد.



امسال ‪ ۱۰3هزار نفر زائر ایرانی در مناسک حج شرکت می‌کنند



