سرپرست تیم فوتبال استقلال تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به برخی افراد که "مدعی شده‌اند، داوران با استقلال مهربان هستند"، گفت: نمی دانم چرا برخی افراد چنین ادعایی را مطرح کرده و به آن می پردازند. ما شنبه شب بازی استقلال - شاهین را بررسی کردیم ، باور کنید تصمیم داور در اعلام پنالتی درست بود. به اعتقاد من داور در زمان اعلام پنالتی اول به سود استقلال باید به مدافع شاهین کارت زرد نشان می داد و در مورد دوم باید بازیکن حریف را اخراج می کرد.

وی تصریح کرد: متاسفانه برخی کارشناسان به علت اختلاف نظر با کمیته داوران به گونه‌ای عمل می کنند که کار داوران را زیر سئوال ببرند. در این شرایط برخی تصمیمات داوران را پررنگ می کنند و از کنار برخی دیگر به سادگی می گذرند، نمونه‌اش دیدار ما با صنعت نفت آبادان. در آن بازی اصلا به گل دوم صنعت نفت که در شرایط آفساید به ثمر رسید، اصلا پرداخته نشد که جای سئوال دارد.

پورحیدری با اشاره به اینکه برخی کارشناسان داوری خطی و جانبدارانه عمل می کنند، تصریح کرد: در این بین برخی تیم‌ها قربانی اظهارنظر کارشناسی می شوند که دنبال تسویه حساب با کمیته داوران و برخی کارشناسان است.



منصور پورحیدری در خصوص دیدار استقلال مقابل شاهین گفت: در مصاف با شاهین دو نیمه متفاوت داشتیم. در نیمه اول بد بازی کردیم و به دو گل رسیدیم اما در نیمه دوم با وجود شروع خوبی که داشتیم در ادامه بشدت افت کردیم و در 20 دقیقه پایانی مسابقه تنها حملات تیم شاهین را دفع می کردیم.

وی با اشاره به این موضوع که نمایش استقلال در دو نیمه دیدار با شاهین قابل مقایسه با نیمه اول این مسابقه نبود، افزود: نمی دانم چرا تیم ما بی مورد روی به دفاع آورد. فکر می کنم از ترس گل خوردن و تغییر نتیجه و یا اینکه دستکم گرفتن حریف، تیم ما در نیمه دوم بشدت افت کرد. ما در این نیمه حرفی برای گفتن نداشتیم و شانس با تیم ما یار بود که با سه امتیاز زمین را ترک کرده و مقابل فرصت‌های زیاد تیم شاهین دروازه خود را حفظ کردیم.



مدیرفنی تیم فوتبال استقلال تهران در خصوص دلایل افت کیفی بازی این تیم گفت: متاسفانه چند بازیکن تیم ما بشدت افت کرده‌اند و کادر فنی باید هرچه زودتر آنها را به شرایط ایده‌آل بازگرداند. در حال ظاهر چیزی که ما را امیدوار می کند، نتایج تیم است. تیم این شانس را دارد که حتی در روزی که مقابل شاهین بد بازی می کند به امتیاز می رسد و خود را در بالای جدول حفظ می‌کند.



پورحیدی با پذیرش نقطه نظر فتح الله زاده مبنی براینکه "برخی بازیکنان استقلال در زمین راه می روند و بازدهی مناسبی ندارند"، گفت: افت بازیکنان طبیعی است و در مقطعی از فصل گریبان‌گیر هر بازیکن می شود. در شرایط فعلی مهم این است که کادر فنی برای حل این مشکل چاره اندیشی کند.