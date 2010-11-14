کشف ژنی که درک درد را پردازش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه بیوتکنولوژی مولکولی آکادمی علوم اتریش در وین و بیمارستان کودکان در بوستون با بررسی بر روی ژنوم مگس سرکه (پشه میوه) به شناسایی ژنهای مرتبط با درد پرداختند.

این دانشمندان در این خصوص اظهار داشتند: "در تمام انواع درد، به نظر می رسد که ژنها تجربه درد را حداقل در 50 درصد از موارد کنترل کنند همچنین ژنها می توانند یک ابزار پرقدرت و استثنائی را برای کشف اینکه درد چگونه ایجاد می شود به ما ارائه می کنند و نشان می دهند که کدام عملکردها و پروتئینهایی در توسعه درد مشارکت دارند."

این محققان با استفاده از تکنیک تداخل RNA موفق شدند بیش از 12 هزار جهش ژنتیکی را شناسایی کنند که در مرحله بعد 600 ژن از این تعداد را به عنوان کاندیداهایی که می توانند به عنوان ژنهای درد معرفی شوند ایزوله کردند.

اولین ژنی که به نظر می رسد در درک درد نقش داشته باشد بخشی از یک کانال کلسیم به اسم "آلفا 2 دلتا 2" یا α2δ3 را رمزگذاری می کند.

کانالهای کلسیم مسیری را که از غشای سلولی یونهای کلسیم عبور می کند تنظیم می کنند و یک عنصر حیاتی برای تحریک پذیری الکتریکی سلولهای عصبی به شمار می روند درحقیقت این ژن از طریق این کانالها بر روی ضد دردهای مختلف تداخل می کند.

مطالعه بر روی موشهای حامل α2δ3 نشان داد که این ژن نه تنها بر روی مگس سرکه بلکه در پستانداران نیز حساسیت به درد ناشی از گرما را بر می انگیزد.

ادامه تحقیقات با دستگاه رزونانس مغناطیسی (MRI) نشان داد که ژن α2δ3 در سطح مغزی در پردازش درد گرمایی شرکت دارد به طوریکه در فقدان α2δ3، سیگنال درد ناشی از گرما مستقیما از تالاموس می رسد. تصاویر گرفته شده با رزونانس مغناطیسی نشان داد که این ژن به صورت متقاطع در فضاهای کورتیکالی ویژه بینایی، شنوایی و بویایی تاثیر می گذارد.

براساس گزارش نیوز وایز، این دانشمندان به منظور مقایسه نقش این ژن بر روی حساسیت درد در انسان، چهار چندریختی یک "تک نوکلئوتید" (SNP) یا تغییرات یک "تک پایه" در کد ژنتیکی را در داخل ژن α2δ3 حاضر در 189 داوطلب سالم مورد بررسی قرار دادند.

نتایج این تحقیقات نشان داد که بلافاصله پس از تحریکات گرمایی دردناک، گونه ای از تغییرات ژنتیکی بر روی این ژن موجب کاهش حساسیت درد می شوند.

در مرحله بعد، دانشمندان آمریکایی و اتریشی این ژن را در 169 بیماری که به دلیل درد سائیدگی دیسک کمر تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند بررسی کردند و دریافتند که حتی در بیمارانی که حامل این تغییر ژنتیکی نادر بر روی ژن بودند نیز تاحد چشمگیری از درک کمردرد مزمن کاسته می شود.