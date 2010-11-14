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۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۴۱

اردوهای آموزش فرهنگ شهروندی در همدان آغاز شد

اردوهای آموزش فرهنگ شهروندی در همدان آغاز شد

همدان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری همدان از آغاز ششمین دوره اردوهای آموزش فرهنگ شهروندی در همدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، احسان قنبری صبح یکشنبه در آغاز مرحله دوم از ششمین دوره اردوهای آموزش فرهنگ شهروندی ویژه دانش‌ آموزان مقطع راهنمایی اظهار داشت: تا پایان سال 88 با همکاری سازمان آموزش و پرورش بیش از 31 هزار نفر از دانش‌ آموزان همدانی در مقاطع ابتدایی و راهنمایی در این اردوها حضور یافته و از مباحث آموزشی آن بهره‌ مند شده‌ اند.

وی اظهار داشت: امسال نیز پیش‌ بینی لازم برای حضور پنج هزار نفر از دانش‌آموزان این مقاطع در اردوها انجام شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری همدان ادامه داد: در تابستان سال گذشته و در مرحله اول از ششمین دوره اردوها، شرکت‌کنندگان ضمن استفاده از کلاسهای آموزشی از غار علیصدر نیز به عنوان یکی از جاذبه‌های گردشگری استان همدان بازدید کردند.

وی اظهار داشت: در سال جاری و در ششمین دوره آموزش فرهنگ شهروندی روزانه میزبان حدود 250 نفر از دانش ‌آموزان و مربیان آن‌ها هستیم.

قنبری با اشاره به اینکه زبان هنر گویاترین و جذاب ‌ترین زبان‌ است، ادامه داد: در این برنامه ها سعی شده برخی مفاهیم آموزش شهروندی در قالب انیمیشین، تئاتر و کلیپ‌های آموزشی بیان شود.

وی یادآور شد: بیان برخی نکات مهم در رعایت بهداشت عمومی، بازیافت و فواید زیست‌ محیطی آن، پخش کلیپهای آموزشی پیرامون حمل و نقل عمومی و مزایای خرید از بازارچه‌های محلی و تأثیرات آن بر ترافیک شهری، فعالیت آتش‌ نشانی به همراه توضیحات کارشناس این حوزه، اجرای تئاتر با مضامین تأثیرات فضاهای سبز شهری در کاهش آلودگی هوا و لزوم حفظ آنان در کنار توضیحات کارشناس از جمله برنامه‌های تدوین شده برای این اردوها است.

کد مطلب 1191427

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