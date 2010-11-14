  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۴۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مهلت 20 روزه پرستاران به دولت/ درخواست دیدار با رئیس جمهور

مهلت 20 روزه پرستاران به دولت/ درخواست دیدار با رئیس جمهور

رئیس شورای عالی نظام پرستاری از مهلت 20 روزه جامعه پرستاری به دولت برای تجدید نظر در مخالفت با استخدام 23 هزار پرستار خبر داد و گفت: در این مدت خواستار ملاقات با رئیس جمهوری و وزیر بهداشت هستیم و اگر انتظارات ما نتیجه نداد راهکارهای دیگری بکار خواهیم بست.

شمس الدین شمس در خصوص نتایج جلسه اضطراری شورای عالی نظام پرستاری که روز گذشته برگزار شد به خبرنگار مهر گفت: ما تصمیم گرفتیم با صدور بیانیه ای موضع جامعه پرستاری نسبت به مخالفت با استخدام 23 هزار نیروی پرستاری را اعلام کنیم.

وی با عنوان این مطلب که در بیانیه شورای عالی نظام پرستاری خطاب ما در وهله اول دولت و سپس نمایندگان مجلس است افزود: ما معتقدیم با پرداخت اضافه کار نمی توان مشکلات جامعه پرستاری را حل و فصل کرد و تنها با اجرای قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت وضعیت کنونی پرستاران از بحران خارج می شود.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری گفت: هدف از تصویب قانون ارتقای بهره وری دادن اضافه کار به پرستاران نبوده است بلکه ما می خواستیم با اجرای این قانون فرصت بیشتری برای استراحت به پرستار اختصاص دهیم تا سر حال بر بالین بیمار حاضر شود این در حالی است که بسیاری از پرستاران ما به صورت اجباری اضافه کار انجام می دهند و داوطلب آن نیستند.

شمس با اشاره به بیانیه ای که تا ساعاتی دیگر در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت افزود: در این بیانیه مهلت 20 روزه ای به دولت داده ایم که در خصوص استخدام پرستاران اعلام موضع کنند. ضمن اینکه خواستار ملاقات با رئیس جمهوری و معاون نظارت راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری و همچنین وزیر بهداشت و معاونان این وزارتخانه  شده ایم. 

کد مطلب 1191430

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها