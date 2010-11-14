مهلت 20 روزه پرستاران به دولت/ درخواست دیدار با رئیس جمهور

شمس الدین شمس در خصوص نتایج جلسه اضطراری شورای عالی نظام پرستاری که روز گذشته برگزار شد به خبرنگار مهر گفت: ما تصمیم گرفتیم با صدور بیانیه ای موضع جامعه پرستاری نسبت به مخالفت با استخدام 23 هزار نیروی پرستاری را اعلام کنیم.

وی با عنوان این مطلب که در بیانیه شورای عالی نظام پرستاری خطاب ما در وهله اول دولت و سپس نمایندگان مجلس است افزود: ما معتقدیم با پرداخت اضافه کار نمی توان مشکلات جامعه پرستاری را حل و فصل کرد و تنها با اجرای قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت وضعیت کنونی پرستاران از بحران خارج می شود.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری گفت: هدف از تصویب قانون ارتقای بهره وری دادن اضافه کار به پرستاران نبوده است بلکه ما می خواستیم با اجرای این قانون فرصت بیشتری برای استراحت به پرستار اختصاص دهیم تا سر حال بر بالین بیمار حاضر شود این در حالی است که بسیاری از پرستاران ما به صورت اجباری اضافه کار انجام می دهند و داوطلب آن نیستند.

شمس با اشاره به بیانیه ای که تا ساعاتی دیگر در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت افزود: در این بیانیه مهلت 20 روزه ای به دولت داده ایم که در خصوص استخدام پرستاران اعلام موضع کنند. ضمن اینکه خواستار ملاقات با رئیس جمهوری و معاون نظارت راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری و همچنین وزیر بهداشت و معاونان این وزارتخانه شده ایم.