بزرگراه شهید زین الدین تا پائیز 90 به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در حاشیه بازدید از پروژه بزرگراه شهید زین الدین در جمع خبرنگاران افزود: بزرگراه شهید زین الدین به طول 12 کیلومتر از تقاطع بزرگراه امام علی (ع) تا پل آزمایش است که مسیر دسترسی سریعی از شرق به غرب ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه این پروژه دارای معارضان متعددی است افزود: لوله های قطور آب در بخشهایی از تقاطعهای این پروژه قرار دارد که برای رفع آنها با آبفا توافق شده است، بحث لوله های گاز موجود در مسیر پروژه نیز رفع شده، منازل و مغازه های کوچک متعددی نیز در مسیر این بزرگراه قرار دارد که تملک و رفع آنها نیز زمان زیادی به خود اختصاص داد.

چمران ادامه داد: یکی از زمانبرترین معارضان این پروژه نیز زمینی معروف به باغ جعفریان است که در حدود سه سال، جلب رضایت مالک و مستاجران آن طول کشید تا نهایتا چندی پیش به نتیجه رسید، البته این زمین تنها به نام باغ معروف است و درختی در این مسیر برای ادامه بزرگراه وجود ندارد.

رئیس شورای اسلامی شهر در مورد هزینه های رفع معارض این پروژه نیز گفت: تاکنون 360 میلیارد تومان برای رفع معارضان هزینه شده که رفع این معارضان نیز زمان و انرژی بسیاری به خود اختصاص داده است، 130 میلیارد تومان نیز مخارج عمرانی و احداث خود پروژه است.

چمران افزود: این پروژه مشکل عمرانی ندارد و تنها معارضان آن موجب زمان بر شدن احداث شده است.

وی با تاکید براینکه طراحی ساختار بزرگراه با فکر همراه بوده و اقدام ارزشمندی است بیان داشت: امیدواریم بخشی از بزرگراه امسال به صورت مقطعی مورد استفاده قرار گیرد، بخش دیگری نیز تا پایان بهار سال آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و کل بزرگراه به طول 12 کیلومتر نیز تا پاییز سال آینده آماده بهره برداری است.

رئیس شورای شهر با اشاره به پیشرفت فیزیکی 63 درصدی پروژه بزرگراه شهید زین الدین گفت: مشکلات مالی و کمبود منابع همیشه برای پروژه ها وجود دارد که با تلاش بسیاری رفع می شود توصیه ما نیز این است که با صرفه جویی بیشتر، منابع بیشتر را برای پروژه های عمرانی در نظر بگیرند چرا که پروژه های عمرانی باقی می مانند.

وی در مورد تاثیرات ترافیکی بزرگراه شهید زین الدین افزود: هم اکنون که این بزرگراه احداث نشده همه کوچه ها، خیابانها و مسیرهای موجود متاثر از ترافیک هستند و خودروها مجبورند از گذرهای تنگ و باریک عبور کنند اما با بهره برداری از این بزرگراه، حجم قابل توجهی از ترافیک کوچه های اطراف کاسته شده و تسهیل در عبور و مرور منطقه ایجاد می شود.



