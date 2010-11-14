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۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۴۸

سردار رحیمی خبرداد:

برخورد با مسافربرهای شخصی همزمان با هدفمندی یارانه ها

برخورد با مسافربرهای شخصی همزمان با هدفمندی یارانه ها

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از ساماندهی مجدد و برخورد با مسافربرهای شخصی که بدون مجوز اقدام به جابه جایی مسافر می کنند همزمان با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی افزود: قطعا با اجرای این طرح استقبال از ناوگان حمل و نقل عمومی افزایش می یابد، در این میان برای آنکه شاهد افزایش غیر قانونی نرخ کرایه ها نباشیم هم با خودروهای عمومی که نرخهای مصوب را رعایت نکنند و هم مسافربرهای شخصی که بدون مجوز و به صورت غیر قانونی اقدام به جابه جایی مسافر می کنند، برخورد می شود.

وی با تاکید بر به آمادگی راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ برای اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها و نظارت بر مسافربرهای شخصی تصریح کرد: یکی از مباحثی که برای ساماندهی تاکسی های گردشی مطرح است، ایجاد پایانه هایی در سراسر شهر برای توقف تاکسی هاست، که در صورت تحقق این امر امکان تفکیک و جداسازی تاکسی ها از مسافربرهای شخصی به وجود می آید و به راحتی می توانیم با خودروهای شخصی که اقدام به جابه جایی مسافر می کنند برخورد کنیم.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ افزود: درصددیم گشت نظارتی مشترکی را با هماهنگی تاکسیرانی راه اندازی کنیم تا بر جابه جایی مسافران نظارت بیشتری شود.

 

کد مطلب 1191438

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