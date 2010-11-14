برخورد با مسافربرهای شخصی همزمان با هدفمندی یارانه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی افزود: قطعا با اجرای این طرح استقبال از ناوگان حمل و نقل عمومی افزایش می یابد، در این میان برای آنکه شاهد افزایش غیر قانونی نرخ کرایه ها نباشیم هم با خودروهای عمومی که نرخهای مصوب را رعایت نکنند و هم مسافربرهای شخصی که بدون مجوز و به صورت غیر قانونی اقدام به جابه جایی مسافر می کنند، برخورد می شود.

وی با تاکید بر به آمادگی راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ برای اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها و نظارت بر مسافربرهای شخصی تصریح کرد: یکی از مباحثی که برای ساماندهی تاکسی های گردشی مطرح است، ایجاد پایانه هایی در سراسر شهر برای توقف تاکسی هاست، که در صورت تحقق این امر امکان تفکیک و جداسازی تاکسی ها از مسافربرهای شخصی به وجود می آید و به راحتی می توانیم با خودروهای شخصی که اقدام به جابه جایی مسافر می کنند برخورد کنیم.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ افزود: درصددیم گشت نظارتی مشترکی را با هماهنگی تاکسیرانی راه اندازی کنیم تا بر جابه جایی مسافران نظارت بیشتری شود.



