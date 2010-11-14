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۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۳۱

سبحانی نیا خبر داد:

جلسه امشب دولت و مجلس با حضور سران قوا/ بررسی هدفمندی و برنامه پنجم

جلسه امشب دولت و مجلس با حضور سران قوا/ بررسی هدفمندی و برنامه پنجم

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به نشست مشترک دولت و مجلس با حضور روسای دو قوه که امشب برگزار می شود ، گفت: مهمترین بحث این نشست مربوط به برنامه پنجم و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها خواهد بود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسین سبحانی نیا در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در جمع خبرنگاران پارلمانی با اشاره به نشست مشترک امشب مجلس و دولت اظهار داشت: قرار است در این جلسه  نحوه جمع کردن برنامه پنجم توسعه در مجلس و بررسی آن و احیانا اگر نظراتی دولت و مجلس در این خصوص دارند مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: همچنین بحث محور دیگر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها است، به این شکل که دولت ممکن است از برنامه هایش در اجرای این قانون در این جلسه سخن بگوید و همچنین ممکن است نمایندگان برداشت ها و نظراتی که دارند در قالب سئوال و رفع ابهام مطرح کنند.

سبحانی این نشست را ادامه نشست های فصلی مجلس و دولت عنوان کرد و گفت: جلسه امشب به دعوت دولت و در نهاد ریاست جمهوری و از ساعت 6 بعد از ظهر برگزار می شود و رئیس جمهور و رئیس مجلس نیز در آن حضور دارند.

کد مطلب 1191439

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