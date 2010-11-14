جلسه امشب دولت و مجلس با حضور سران قوا/ بررسی هدفمندی و برنامه پنجم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسین سبحانی نیا در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در جمع خبرنگاران پارلمانی با اشاره به نشست مشترک امشب مجلس و دولت اظهار داشت: قرار است در این جلسه نحوه جمع کردن برنامه پنجم توسعه در مجلس و بررسی آن و احیانا اگر نظراتی دولت و مجلس در این خصوص دارند مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: همچنین بحث محور دیگر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها است، به این شکل که دولت ممکن است از برنامه هایش در اجرای این قانون در این جلسه سخن بگوید و همچنین ممکن است نمایندگان برداشت ها و نظراتی که دارند در قالب سئوال و رفع ابهام مطرح کنند.

سبحانی این نشست را ادامه نشست های فصلی مجلس و دولت عنوان کرد و گفت: جلسه امشب به دعوت دولت و در نهاد ریاست جمهوری و از ساعت 6 بعد از ظهر برگزار می شود و رئیس جمهور و رئیس مجلس نیز در آن حضور دارند.