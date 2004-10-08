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۱۷ مهر ۱۳۸۳، ۱۷:۴۸

استقبال دولت موقت عراق از خلع سلاح جيش المهدي

قاسم داوود مشاور امنيت ملي اعلام كرد دولت متبوعش ضمن استقبال از پيشنهاد جديد مقتدي صدر ، منتظراجراي اين تعهدات ازسوي وي مي ماند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه دولت موقت عراق از ابتكارعمل مقتدي صدر روحاني جوان عراقي مبني برزمين گذاشتن سلاحهاي خود استقبال كرد.

وي در سخنان خود هيچ اشاره اي به احتمال آزادي طرفداران صدر و يا تشويق جريان صدر به ورود به روند سياسي عراق نكرد.

مشاور امنيت ملي عراق در واكنش به طرح مقتدي صدر براي خلع سلاح نيروهاي جيش المهدي گفت: دولت موقت عراق از تصميم صدر براي انحلال نيروهاي جيش المهدي و پايبندي به خلع سلاح ودرخواست داشتن عراقي يكپارچه واحترام گذاشتن به قانون استقبال مي كند.

مقتدي صدر روحاني جوان عراقي خلع سلاح جيش المهدي را منوط به آزادي طرفدارانش اززندان و نيزمشاركت در امور سياسي عراق كرده است .

شيخ عبدالهادي الدرجي يكي از معاونان مقتدي صدر گفت : اين ابتكارعمل در ازاي دست كشيدن دولت موقت عراق از تحت پيگرد قرار دادن طرفداران صدر و آزادي زندانيان اين گروه وهمچنين ارائه خدمات عمومي مطرح شده است.

کد مطلب 119144

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