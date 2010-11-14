نیازی به شکست القاعده نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، ژنرال "دیوید ریچاردز" در پاسخ به دیلی تلگراف در ادامه گفت: تا زمانی که دولت بتواند شبه نظامیان را کنترل کند نیازی به شکست دادن القاعده نخواهیم داشت.

رئیس ستاد مشترک ارتش انگلیس در ادامه گفت : اگر از من بپرسید که آیا ما به شکست دادن القاعده نیاز داریم پاسخ خواهم داد که این امر ( شکست دادن القاعده ) امر غیر ضروری بوده و قابل دستیابی هم نیست.

ریچاردز در حالی این جملات را عنوان می کند که ژنرال "نیک کارتر" از فرماندهان ارشد ارتش انگلیس که به تازگی از افغانستان بازگشته نیز در سخنانی عنوان داشت طالبان همچنان به فعالیت های خود در افغانستان ادامه می دهد.

از سوی دیگر رئیس جمهوری افغانستان در گفتگویی با تاکید بر لزوم کاهش شمار عملیات نظامی آمریکا در افغانستان حضور طولانی مدت بسیاری از سربازان خارجی در این کشور را تنها باعث بدتر شدن اوضاع جنگ دانست.

"حامد کرزای" در گفتگو با واشنگتن پست اظهار داشت: آمریکا باید شمار عملیات نظامی خود در افغانستان را کاهش دهد و به اعزام نیروهای عملیات ویژه در حملات شبانه که تنها موجبات خشم افغانی ها را فراهم می کند و باعث تشدید حملات طالبان می شود، پایان دهد.