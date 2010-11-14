آمار بیماران مبتلا به MS ایران بیش از 18 هزار نفر است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، دکتر مسعود نبوی ظهر شنبه در همایش یک روزه MS درمان و تازه های درمانی که در سالن فارابی بیمارستان شهید محمدی برگزار شد، شمار افراد مبتلا به بیماری MS را رو به افزایش دانست و علت این افزایش را پیشرفت کشور در زمینه تشخیص زودهنگام این بیماری دانست.

وی همچنین افزود: بیش از 18 هزار بیمار مبتلا به MS در کشور شناسایی شده که به علت ثبت نشدن مشخصات همه بیماران آمار واقعی بیشتر است.

دکتر نبوی گفت: بیمه تکمیلی و اختصاصی برخی داروها به صورت رایگان برای این بیماران از برنامه های حمایتی دولت است.

170 نفر مبتلا به MS در استان هرمزگان

همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هم شمار مبتلایان MS در استان هرمزگان را 170 نفر اعلام کرد.

دکتر احمد نگهی گفت: به کارگیری جدیدترین شیوه های درمان از جمله برنامه های حمایتی این بیماران در استان هرمزگان به شمار می رود.

وی بیان داشت: بر اثر بیماری MS بافت سفید مغز آسیب دیده و در ارسال پیامهای عصبی اختلال بوجود می آید، سن ابتلا به بیماری بیشتر بین 20 تا 30 است و زنان دو تا سه برابر بیشتر از مردان مبتلا می شوند.

نگهی سرگیجه، اختلالات بینایی، اختلالات حرکتی - جنسی و گرفتگی عضلات از جمله علائم بیماری MS است.

به گفته پزشکان اگر این بیماری در مراحل اولیه تشخیص داده و کنترل شود بیمارمی تواند به زندگی عادی خود ادامه دهد.