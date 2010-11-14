به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مینیچی دیلی‌نیوز، بنا به نظر سنجیهای انجام شده دانشجویان و کتابخوانهای جوان، آثار موراکامی را درخشان و سرشار از احساسات انسانی توصیف می‌کنند و آنچنان که به نظر می‌رسد به طرز فزاینده‌ای دارد جای نویسندگان کلاسیک روسیه را در نزد آنها می‌گیرد.

تا کنون چند ناشر روسی ترجمه آثار موراکامی را منتشر کرده‌اند و انتشارات اکسمو مدعی است ظرف 6 سال اخیر بیش از 3 میلیون از آثار او را به فروش رسانده است.

روسها به‌عنوان ملتی مشتاق کتابخوانی معروفند اما پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و ورود فرهنگ غربی، مردم این کشور کمتر اشتیاق برای خواندن آثار بزرگ ادبی کشورشان از خود نشان می‌دهند.

تعدادی از جوانها و همچنین منتقدان، آثار موراکامی را نزدیک به آثار داستایوسکی ارزیابی می‌کنند و گاه آن را با کیفیتی بالاتر و سادگی بیشتر می‌دانند.

برخی درونمایه رمان "کافکا در ساحل" را از نظر برخورد و قتل پدر توسط پسر با "برادران کارمازوف" داستایوسکی نزدیک می‌دانند.

موراکامی در سال 1949 در ژاپن به دنیا آمد. آثار داستانی و غیر داستانی او همواره مورد تحسین منتقدان قرار گرفته و تا کنون جوایز بسیاری از جمله جایزه معتبر فرانتس کافکا را به دست آورده ‌است.

او را در رده نویسندگان ادبیات پست‌مدرن می‌شناسند و نشریه گاردین نیز این نویسنده را به‌عنوان یکی از بزرگترین داستان‌نویسان زنده دنیا معرفی کرده ‌است.