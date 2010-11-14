  1. هنر
  2. سایر
۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۴۳

رمانهای موراکامی ادبیات کلاسیک روسیه را پشت سر می‌گذارد

رمانهای موراکامی ادبیات کلاسیک روسیه را پشت سر می‌گذارد

ترجمه رمانهای هاروکی موراکامی نویسنده مشهور ژاپنی در روسیه از استقبال زیادی برخوردار است و جای ادبیات کلاسیک این کشور را در نظر جوانها گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مینیچی دیلی‌نیوز، بنا به نظر سنجیهای انجام شده دانشجویان و کتابخوانهای جوان، آثار موراکامی را درخشان و سرشار از احساسات انسانی توصیف می‌کنند و آنچنان که به نظر می‌رسد به طرز فزاینده‌ای دارد جای نویسندگان کلاسیک روسیه را در نزد آنها می‌گیرد.

تا کنون چند ناشر روسی ترجمه آثار موراکامی را منتشر کرده‌اند و انتشارات اکسمو مدعی است ظرف 6 سال اخیر بیش از 3 میلیون از آثار او را به فروش رسانده است.

روسها به‌عنوان ملتی مشتاق کتابخوانی معروفند اما پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و ورود فرهنگ غربی، مردم این کشور کمتر اشتیاق برای خواندن آثار بزرگ ادبی کشورشان از خود نشان می‌دهند.

تعدادی از جوانها و همچنین منتقدان، آثار موراکامی را نزدیک به آثار داستایوسکی ارزیابی می‌کنند و گاه آن را با کیفیتی بالاتر و سادگی بیشتر می‌دانند.

برخی درونمایه رمان "کافکا در ساحل" را از نظر برخورد و قتل پدر توسط پسر با "برادران کارمازوف" داستایوسکی نزدیک می‌دانند.

موراکامی در سال 1949 در ژاپن به دنیا آمد. آثار داستانی و غیر داستانی او همواره مورد تحسین منتقدان قرار گرفته و تا کنون جوایز بسیاری از جمله جایزه معتبر فرانتس کافکا را به دست آورده ‌است.

 او را در رده نویسندگان ادبیات پست‌مدرن می‌شناسند و نشریه گاردین نیز این نویسنده را به‌عنوان یکی از بزرگترین داستان‌نویسان زنده دنیا معرفی کرده ‌است.

کد مطلب 1191452

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها