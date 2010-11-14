هشدار به اوباما درباره هزینه های زیاد جنگ افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این گروه از باراک اوباما خواست در صورتی که در بررسی راهبرد آمریکا که در ماه دسامبر انجام خواهد شد متوجه شود که این راهبرد خوب کار نمی کند باید یک ماموریت نظامی محدود را در افغانستان مد نظر قرار دهد.

این گروه 25 نفره که ریچارد آرمیتاژ معاون سابق وزیر خارجه و "ساموئل برگر" مشاور اسبق شورای امنیت ملی آمریکا در آن حضور دارند، می گوید: نشانه های امیدوار کننده ای در افغانستان نظیر بهبود آموزش نیروهای امنیتی در این کشور دیده می شود، اما دیگر فرایندها کمتر دلگرم کننده است.

این گروه در یک گزارش 98 صفحه ای می نویسند: چشم انداز مبهم و هزینه بالا، این پرسش را مطرح کرده که آیا آمریکا باید برنامه های خود را در افغانستان محدود سازد و حضور نیروهای نظامی خود را کاهش دهد یا خیر.

این گروه که از اعضای سابق دولتی، فرماندهان نظامی، دانشگاهیان و روزنامه نگاران با تخصص های منطقه ای تشکیل شده اند می گوید: ما متوجه هستیم که تهدیدی واقعی در برابر ماست، اما در عین حال از هزینه های استراتژی کنونی نیز آگاه هستیم. ما نمی توانیم این هزینه ها را بپذیریم مگر اینکه راهبردی که شروع می شود نشانه های پیشرفت را نشان دهد.