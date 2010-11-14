480 جهیزیه به نوعروسان مددجوی کمیته امداد ایلام اهدا شد

ضیاء رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این تعداد جهیزیه با سرانه 10میلیون ریال در اختیار این نوعروسان قرار گرفته است.
وی بیان داشت: امسال تاکنون دو میلیارد و 800 میلیون ریال کمک هزینه جهیزیه به زوجهای جوان مددجوی این نهاد در استان پرداخت شده است.
وی اضافه کرد: این اعتبار صرف تهیه جهیزیه برای 470 زوج مددجو شده است.
وی اظهار داشت: این نهاد علاوه بر تامین جهیزیه برای زوجهای مددجو اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی پیش از ازدواج و ارائه آموزش مهارتهای زندگی برای این افراد می کند.
100 هزار نفر در استان ایلام تحت پوشش کمیته امداد هستند.
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