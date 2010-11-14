فروشگاه زنجیره ویرجینیا از مسلمان محجبه برای تبعیض دینی عذرخواهی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلیز نیوز، اوایل ماه جاری میلادی یک زن مسلمان و محجبه در ویرجینیا به منظور خرید وارد یک فروشگاه زنجیره ای میشود اما صندوقدار از وی خواسته حجاب خود را بردارد تا بتواند از خدمات این فروشگاه استفاده کند.
صندوقدار به طور مستمر گفته است که علت این درخواست این است که دوربینهای امنیتی این فروشگاه نمیتوانند تصویر کاملی از چهره این زن به دست بیاورند مگر اینکه صورت وی به طور کامل نمایان شده و این امر مستلزم برداشتن حجاب است.
از این رو این مشتری مسلمان به علت حجاب خود بدون دریافت خدمات و انجام خرید خود از وادار به ترک فروشگاه میشود.
طی چند روزقبل شورای روابط اسلامی امریکایی در نامهای به والرو فاس مارت رئیس این فروشگاه زنجیرهای خواستار تحقیق درباره این موضوع، توبیخ صندوقدار، ارائه یک عذرخواهی مکتوب به مسلمان محجبه و آموزش و تعلیم کارمندان این فروشگاه شد.
رئیس این فروشگاه نیز طی بیانیهای این رویداد را تأسفآور توصیف کرد و گفت: شرکت این کارمند را از کار معلق کرده و تحقیقات را در این رابطه آغاز کرده است. این شرکت همچنین عذرخواهی مکتوبی برای این مسلمان محجبه ارسال میکند و زمانی که وی به این فروشگاه بازگردد مدیر فروشگاه شخصا از وی عذرخواهی میکند.
رئیس این فروشگاه همچنین از شورای روابط اسلامی امریکایی خواست تا توصیههایی را درباره آموزش پرسنل این فروشگاه درباره موضوعات حساس در جامعه اسلامی به این فروشگاه زنجیرهای ارائه کند.
ابراهیم هوپر مدیر ارتباطات شورای روابط اسلامی امریکایی اعلام کرد که از پاسخ سریع فاس مارت به این رویداد قدردانی میکند و از تمام افرادی که برای بیان نگرانی خود با این فروشگاه تماس گرفته نیز تشکر میکند.
وی یادآور شد که فصل دوم از قانون حقوق مدنی مصوب سال 1964 تبعیض برپایه دین در اماکن عمومی و ارائه خدمات عمومی را غیرقانونی شمرده است.
شورای روابط اسلامی امریکایی بزرگترین سازمان حمایت از آزادیهای مدنی مسلمانان امریکا است که قصد دارد با فعالیتهای خود درک اسلام را ارتقا داده، گفتگو را ترویج کند، از آزادیهای مدنی حمایت کرده، مسلمانان امریکایی را تقویت کرده و ائتلافهایی تشکیل دهد که ترویجکننده عدالت و درک دوجانبه باشند.
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