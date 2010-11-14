هنرمندان همدانی در نمایشگاه صنایع‌ دستی یزد شرکت می کنند

اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: هنرمندان و صنعتگران صنایع ‌دستی استان همدان برای شرکت در نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی عازم این استان می‌شوند و آثار و تولیدات خود را در سه غرفه به نمایش می‌ گذارند.

وی اظهار داشت: سه غرفه ‌ای که برای هنرمندان همدان در نظر گرفته شده شامل غرفه تخصصی سفال و کتیبه، سراجی سنتی و سرمه‌ دوزی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری استان همدان با بیان اینکه حضور هنرمندان صنایع‌ دستی در نمایشگاه‌ها علاوه بر پویا کردن آنها نسبت به فعالیتهای هنری خود، موجب آشنایی هرچه بهتر و بیشتر هنرمندان با صنایع‌ دستی سایر استان‌ها می‌شود، افزود: مژگان رمضانی‌شیرین در سفال و کتیبه، امیرعلی غلامی در سراجی سنتی و گیتی سرخوشیان در رشته سرمه‌ دوزی در این نمایشگاه حاضر می‌شوند.

وی با بیان اینکه کارگاه سفال و کتیبه نیز در نمایشگاه برگزار می‌شود، افزود: نمایشگاه صنایع ‌دستی سراسری و تخصصی سفال و سرامیک، کاشی سنتی و آبگینه استان یزد در محل دائمی نمایشگاه‌های این استان برگزار می ‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان گفت: تاکنون در استان همدان 823 نفر از طریق صنایع‌ دستی صاحب شغل شده اند.