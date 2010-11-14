حبیبی: بازی سختی مقابل بحرین خواهیم داشت

علیرضا حبیبی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو در خصوص پیروزی تیم کشورمان مقابل تیم هنگ کنگ گفت: از عملکرد بازیکنان تیم راضی هستم هر چند که بازی ما برابر این تیم آسیایی یک طرفه بود و توانستیم با تفاضل گل خوبی برنده این بازی باشیم.

وی با بیان اینکه گروه سختی در بازیهای آسیایی داریم، افزود: بحرین نایب قهرمانی مسابقات هندبال آسیا را در سال 2010 از آن خود کرده و نماینده دوم آسیا در جام جهانی است. در کنار آن کویت دو سالی تعلیق بوده اما باز هم از مدعیان کسب عنوان قهرمانی است. تیم کره قدرتمند و مدعی کسب مقام قهرمانی می باشد.

مربی تیم ملی هندبال کشورمان خاطرنشان کرد: حساس ترین دیدار ما در دور مقدماتی برابر تیم بحرین است. ما در حالی روز سه شنبه مقابل این تیم قرار می گیریم که بحرینی ها روز گذشته کویت قهرمان دوره گذشته بازیهای آسیایی را شکست داده بودند.

وی ادامه داد: تیم ما از مدتها پیش برای حضور موفق در بازیهای آسیایی تمرین کرده است. بازی اول همیشه سخت است چون تیم با این بازی می تواند در جریان رقابتها قرار بگیرد . با این حال بچه های ما بسیار خوب کار کردند و با عملکردی قابل قبول نتیجه‌ای خوب گرفتند.

تیم ملی هندبال کشورمان در اولین دیدار خود در بازیهای آسیایی برابر هنگ کنگ به پیروزی رسید.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود.