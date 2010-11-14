یک میلیارد تومان برای ایجاد پارک محله ای در ایلام اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ایلام بر تامین فضای سبز و احداث پارکهای محله ای در این شهرستان تاکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت منظر شهری در تقویت روحیه شادابی شهروندان گفت: 800 میلیون تومان برای ایجاد پارک های محله ای و احداث مجموعه های کوچک ورزشی در این فضاها و 200 میلیون تومان نیز برای اجرای مطالعات در زمینه منظر شهر ایلام اختصاص یافت است.

فرماندار ایلام نیز در این جلسه کل اعتبارات این شهرستان در سال جاری را 49 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در پنج سال گذشته در بخش بنگاه های کوچک و زود بازده اقتصادی 400 میلیارد تومان اعتبار مصوب شده است.

نورالله ارجمندی با اشاره به عقد قرار داد بیش از سه هزار طرح در بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی در شهرستان ایلام گفت: 151 میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای این طرح ها پرداخت شده که بیش از هفت هزار نفر اشتغالزایی داشته اند.



