حادثه سعادت آباد نشانه از بین رفتن وجدان عمومی است

نصرالله ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بروز حوادث بر اساس روابط ناسالم همواره در کشور وجود داشته اما حادثه سعادت آباد به علت کاستی ها بروز پیدا کرد.
وی ادامه داد: برقراری روابط ناسالم به فرهنگ جامعه، سودجویی افراد، ارتباطات خانوادگی و ... بازمی گردد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: عدم رسیدگی درست به این حادثه موجب شده اکنون زوایای دیگر این حادثه بروز کند اما دلیل اصلی وقوع چنین حوادثی از بین رفتن وجدان عمومی است.
وی گفت: در حادثه سعادت آباد مردم و نیروی انتظامی هیچ کدام انگیزه ای برای دخالت و نجات جان یک انسان را نداشتند برهمین اساس باید بررسی کرد چه عللی در کشور موجب شده تا جامعه جرات و نیروی انتظامی انگیزه دخالت در چنین حوادثی را نداشته باشد.
ترابی افزود: در این حادثه حتی نیروهای امدادی نیز عجله ای برای نجات جان یک انسان نداشتند و به این موضوع مانند انجام یک کار اداری نگاه می کردند.
وی تصریح کرد: این هشداری به انسانهاست چرا که جامعه و مردم در حال پیشروی به سمتی هستند که ارزشهای انسانی در آن کمرنگ شده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: نیروی انتظامی به عنوان یک نیروی تامین کننده امنیت موظف بود برای پیشگیری از جرم عکس العمل مناسبتری نشان دهد برهمین اساس قصور پلیس در این حادثه قطعی است.
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