به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رازدشت متولد 1334 و از پیشگامان استفاده از تکنیکهای جدید ویدئوی هنری در ایران بود. رازدشت، عضو هیئت مدیره انجمن عکاسان مطبوعات ایران واز اعضای انجمن مستند سازان ایران بود. علاقه او مستندسازی و ساخت فیلم کوتاه بود و در زمینه ویدئوآرت نیز فعالیتهایی داشت.
از فعالیتهای سینمایی وی میتوان به دستیار تدوین فیلم ABCآفریقای عباس کیارستمی و نیز تدوین فیلم "داشتن و نداشتن" نیکی کریمی اشاره کرد.
تصویربرداری و مصاحبههای تصویری با هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی نقاشی، گرافیک و مجسمهسازی از کارهای دیگر محمد رازدشت به شمار میرود که عمدتاً از طریق موزه هنرهای معاصر تهران سفارش داده میشد. رازدشت جریان برگزاری بینالهای مهم هنری را تصویربرداری و تدوین می کرده و حاصل کار او در افتتاحیه و اختتامیههای جشنوارهها نمایش داده میشد.
رازدشت در اکثر دورههای تصویر سال از یاران و همکاران سیفالله صمدیان بود که بدون کوچکترین چشمداشتی برای کمک به ثبت تصویری - عکاسی و فیلمبرداری - در افتتاحیه و اختتامیه پیشقدم میشد.
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