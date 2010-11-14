نزاع بالاترین جرم در دستگاه قضایی کرج است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی فرهادی پیش از ظهر یکشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: میزان پرونده های ناشی از نزاع و دعوا در تمام استانها در صدر جرائم وارده به دستگاه قضایی قرار دارد.

وی افزود: ایراد ضرب و جرح عمدی، حوادث غیرعمد، سرقت، استعمال و خرید و فروش مواد مخدر و چک بلامحل به ترتیب به عنوان عمده ترین جرایم کرج مطرح است که دستگاه قضایی کار رسیدگی به این جرایم را برعهده دارد.

این مسئول خاطرنشان کرد: صدور چک بالامحل در گذشته در ردیفهای اولیه جرایم قرار داشته که بنا به دلایلی در حال حاضر در صدر جرایم منطقه ای به ردیف های پایین تر سقوط کرده است.

اختصاص دو زندان به استان البرز

دادستان کرج در ادامه با اشاره به ایجاد تغییرات در دستگاه قضایی کرج با تشکیل استان البرز خاطرنشان کرد: دو زندان به استان البرز اختصاص می یابد و با برنامه ریزیهای صورت گرفته افرادی که در کرج دستگیر شدند اما خانواده این افراد در سایر شهرستانها سکونت دارند به زندان استان خود منتقل می شوند.

فرهادی یادآور شد: با اقدام فوق از میزان تردد و سکونت خانواده زندانیان غیرکرجی در شهر کاسته می شود و آثار اجتماعی نامطلوب سکونت اجباری خانواده زندانیان غیرکرجی نیز در سطح شهر کاهش می یابد.

این مسئول قضایی شهرستان کرج در خصوص پیگیری پرونده و شکایت از برخی دستگاههای شهری نیز بیان کرد: در این موارد علاوه بر گزارش تخلفات برای کشف جرم در این حوزه ها، کلیت شکایت دریافتی به سازمان بازرسی رفته و پس از بررسی و اعمال نظر کارشناسی از سوی دستگاه قضایی پیگیری می شود.

وی در بخش دیگری از این نشست در خصوص تشکیل هیئت منصفه مطبوعات البرز نیز گفت: این هیئت با استقرار کامل دستگاه قضایی استان تشکیل خواهد شد و در حال حاضر تشکیلات استان البرز به طور کامل ابلاغ نشده است.

فرهادی در پاسخ به سئوال وقوع دو خودکشی در زندان رجایی شهر نیز این دو مورد را شامل یک مورد خودکشی و یک مورد نزاع منجر به مرگ عنوان کرد.

رسیدگی به پرونده های زمین خواری در راس پیگیریهای دستگاه قضا

این مسئول همچنین از رسیدگی کامل به پرونده زمین خواری بزرگ در کرج خبر داد و گفت: با متخلفان این پرونده به طور جدی برخورد قضایی صورت می گیرد.

وی ادامه داد: در حوزه شورای حفظ حقوق بیت المال و حفاظت از اراضی ملی دو پرونده بسیار مهم در منطقه برغان و آتشگاه شناسایی شده و در حال پیگیری است.

فرهادی خاطرنشان کرد: در موارد فوق همچنین اراضی تصاحب شده شناسایی و در اختیار مسکن و شهرسازی قرار گرفتند و املاک فروخته شده از سوی متخلفان نیز با شناسایی این افراد، مبالغ دریافتی بابت زمینها باز پس گرفته شد.

دادستان کرج در خصوص ورود مواد مخدر به زندان نیز گفت: اخیرا با نصب دستگاهی با شناسایی مواد مخدر از ورود این مواد به زندانها جلوگیری می شود.