تحقق جامعه سالم نیازمند صیانت و تحکیم بنیان خانواده است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سهیلا نصر صادقی صبح یکشنبه در کارگاه آموزشی ازدواج آگاهانه و تحکیم خانواده در بخش اورامان شهرستان سروآباد با اشاره به اهمیت تسهیل در امر ازدواج جوانان گفت: تشکیل کانون خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی نقش مهمی در تحقق جامعه پیشرفته و سالم دارد و بدون تحکیم خانواده رسیدن به جامعه ای سالم امکان پذیر نیست.

وی ایجاد بستر مناسب برای تعلیم وتربیت نسل آینده را از ویژگی های خانواده های سالم و موفق برشمرد و اظهار داشت: توسعه و استحکام جامعه با پیمان مقدس ازدواج آغاز و هرچه سطح آموزش ارتقا یابد، سلامت روحی و روانی جامعه نیز افزایش خواهد یافت .

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری کردستان بیان داشت: تقویت مبانی اخلاقی بسیاری از ناهنجاری ها را از محیط خانواده ها دور می سازد و موجب کاهش معضلات و انحرافات در جامعه می شود که در این راستا نقش سازمان ها و نهادهای متولی مباحث اجتماعی بسیار ویژه و تاثیرگذار است.

نصرصادقی خاطرنشان کرد: رعایت حقوق، ارزش ها و باورهای همدیگر از سوی زوجین، گذشت، خویشتن داری و پاکدامنی از ویژگی های بارز و برجسته خانواده های موفق ایرانی و اسلامی است که باید در عصر حاضر نیز این ویژگی های حسنه برای نسل جدید به عنوان یک الگو ترویج داده شود .

وی به ویژگی های مقوله ازدواج در منطقه اورامان و شهرستان سروآباد اشاره کرد و گفت: وجود باورهای دینی، حفظ آداب و سنن و ارزش های متعالی اعتقادی، پایین بودن میزان طلاق، شادابی و طراوات مردمان منطقه و مناسب بودن سن ازدواج در بین جوانان از مهمترین ویژگی های مردمان این منطقه است .

مدیر کل امور بانوان استانداری کردستان بر لزوم اجرای برنامه آموزشی برای زوجین جوان در این استان تاکید و یادآور شد: باید با ارائه آموزش های قبل و حین ازدواج و فراهم ساختن بستر و امکانات لازم برای تشکیل کانون های گرم خانواده به گسترش فرهنگ ازدواج در جامعه کمک کنیم .