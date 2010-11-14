تحقق جامعه سالم نیازمند صیانت و تحکیم بنیان خانواده است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سهیلا نصر صادقی صبح یکشنبه در کارگاه آموزشی ازدواج آگاهانه و تحکیم خانواده در بخش اورامان شهرستان سروآباد با اشاره به اهمیت تسهیل در امر ازدواج جوانان گفت: تشکیل کانون خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی نقش مهمی در تحقق جامعه پیشرفته و سالم دارد و بدون تحکیم خانواده رسیدن به جامعه ای سالم امکان پذیر نیست.
وی ایجاد بستر مناسب برای تعلیم وتربیت نسل آینده را از ویژگی های خانواده های سالم و موفق برشمرد و اظهار داشت: توسعه و استحکام جامعه با پیمان مقدس ازدواج آغاز و هرچه سطح آموزش ارتقا یابد، سلامت روحی و روانی جامعه نیز افزایش خواهد یافت.
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری کردستان بیان داشت: تقویت مبانی اخلاقی بسیاری از ناهنجاری ها را از محیط خانواده ها دور می سازد و موجب کاهش معضلات و انحرافات در جامعه می شود که در این راستا نقش سازمان ها و نهادهای متولی مباحث اجتماعی بسیار ویژه و تاثیرگذار است.
نصرصادقی خاطرنشان کرد: رعایت حقوق، ارزش ها و باورهای همدیگر از سوی زوجین، گذشت، خویشتن داری و پاکدامنی از ویژگی های بارز و برجسته خانواده های موفق ایرانی و اسلامی است که باید در عصر حاضر نیز این ویژگی های حسنه برای نسل جدید به عنوان یک الگو ترویج داده شود.
وی به ویژگی های مقوله ازدواج در منطقه اورامان و شهرستان سروآباد اشاره کرد و گفت: وجود باورهای دینی، حفظ آداب و سنن و ارزش های متعالی اعتقادی، پایین بودن میزان طلاق، شادابی و طراوات مردمان منطقه و مناسب بودن سن ازدواج در بین جوانان از مهمترین ویژگی های مردمان این منطقه است.
مدیر کل امور بانوان استانداری کردستان بر لزوم اجرای برنامه آموزشی برای زوجین جوان در این استان تاکید و یادآور شد: باید با ارائه آموزش های قبل و حین ازدواج و فراهم ساختن بستر و امکانات لازم برای تشکیل کانون های گرم خانواده به گسترش فرهنگ ازدواج در جامعه کمک کنیم.
این کارگاه با شرکت بیش از 200 نفر از دختران جوان منطقه اورامان برگزارشد.
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