رونمایی رادار ایرانی با برد 3 هزار کیلومتر/ تست تجهیزات جنگ الکترونیک

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) با اعلام اینکه رزمایش بزرگ مدافعان آسمان ولایت 3 از سه شنبه به مدت 5 روز طی سه مرحله به طور همزمان در سراسر کشور برگزار می شود از رونمایی و بهره برداری از راداری بومی با 3 هزار کیلومتر برد در آینده ای نزدیک خبر داد.