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۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۱۱

اجمالی/ امیر میقانی خبر داد:

رونمایی رادار ایرانی با برد 3 هزار کیلومتر/ تست تجهیزات جنگ الکترونیک

رونمایی رادار ایرانی با برد 3 هزار کیلومتر/ تست تجهیزات جنگ الکترونیک

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) با اعلام اینکه رزمایش بزرگ مدافعان آسمان ولایت 3 از سه شنبه به مدت 5 روز طی سه مرحله به طور همزمان در سراسر کشور برگزار می شود از رونمایی و بهره برداری از راداری بومی با 3 هزار کیلومتر برد در آینده ای نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ خلبان احمد میقانی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) در نشست خبری امروز یکشنبه خود با اعلام این خبر افزود: در این رزمایش از تجهیزات جنگ الکترونیکی نوین استفاده خواهد شد.

ادامه دارد...

کد مطلب 1191489

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