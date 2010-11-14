رونمایی رادار ایرانی با برد 3 هزار کیلومتر/ تست تجهیزات جنگ الکترونیک

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ خلبان احمد میقانی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) در نشست خبری امروز یکشنبه خود با اعلام این خبر افزود: در این رزمایش از تجهیزات جنگ الکترونیکی نوین استفاده خواهد شد.
ادامه دارد...
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) با اعلام اینکه رزمایش بزرگ مدافعان آسمان ولایت 3 از سه شنبه به مدت 5 روز طی سه مرحله به طور همزمان در سراسر کشور برگزار می شود از رونمایی و بهره برداری از راداری بومی با 3 هزار کیلومتر برد در آینده ای نزدیک خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ خلبان احمد میقانی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) در نشست خبری امروز یکشنبه خود با اعلام این خبر افزود: در این رزمایش از تجهیزات جنگ الکترونیکی نوین استفاده خواهد شد.
ادامه دارد...
نظر شما