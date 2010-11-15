به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم فتح اللهی ظهر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه فرهنگ عمومی مقوله ای است که دارای متولی مشخصی نیست، بیان داشت: ازدواج امری ذاتی و نیاز درونی بشر بوده که نهادهای فرهنگی باید بدانند برای چه کسی تصمیم گیری کرده و نیاز حال ذاتی آنان چیست.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در ادامه اظهار داشت: متاسفانه شور و امید به زندگی در جامعه و بین جوانان استان از بین رفته است.

فتح اللهی با اشاره به اینکه متاسفانه مسئله ازدواج به یکی از معضلات اساسی جامعه امروز تبدیل شده، بیان داشت: این در حالی است که ازدواج یکی از زیباییهای خلقت بشری بوده و والدین به این نیاز جوانان باید پاسخی مناسب دهند.

میانگین فاصله سنی ازدواج جوانان به سه سال کاهش یابد

رئیس سازمان ملی جوانان آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه میانگین فاصله سنی ازدواج بین دختران و پسران استان به سه سال کاهش یابد، افزود: با کاهش فاصله سنی دختران و پسران در هنگام ازدواج تعداد جمعیت دختر و پسر در سنین ازدواج استان متعادل می شود.

طاهر بخشایی ادامه داد: در صورت ادامه روند میانگین فاصله سنی پنج سال بین پسر و دختر در هنگام ازدواج، جمعیت دختران در سن ازدواج، یک میلیون و 657 هزار نفر بیشتر از پسران در سطح استان خاهد بود.

وی در ادامه با اشاره به ثبت 37 هزار و 250 ازدواج از ابتدای سالجاری تا کنون در سطح استان، بیان داشت: در این راستا طی سال گذشته 39 هزار ازدواج و چهار هزار و 44 طلاق در استان به ثبت رسیده که 4.14 درصد کل ازدواج و 3.2 درصد طلاق کشور در آذربایجان غربی ثبت شده است.

رئیس سازمان ملی جوانان آذربایجان غربی با اشاره به روند رو رو به رشد ازدواج در بین جمعیت روستایی استان، بیان داشت: متاسفانه به دلیل عدم آگاهی کافی از مسائل مختلف زندگی و عدم توانمندی زوجین، طلاق در بین این قشر از جامعه طی سالهای اخیر روند صعودی داشته است.

بخشایی از آمادگی سازمان ملی جوانان آذربایجان غربی بعنوان نهاد متولی امر ازدواج جوانان جهت برگزاری کارگاههای آموزشی قبل، حین و بعد از ازدواج در سطح روستاها، مدارس پیش دانشگاهی و دانشگاهها خبر داد.

این مقام مسئول با اشاره به راه اندازی شبکه فعالیت ازدواج تحت عنوان شفا در سطح استان همزمان با سراسر کشور، خاطر نشان کرد: هم اکنون 11 مرکز مشاوره ازدواج در استان فعال است.

وی خواستار فعال شدن مجدد پنج کارگروه ازدواج جوانان با مشارکت بهزیستی، اوقاف و امور خیریه، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان جوانان شد.

راهبردهای جدیدی برای حل مشکل ازدواج جوانان ارائه شود

مدیر کل امور اجتماعی استاندار آذربایجان غربی هم در این جلسه خواستار ارائه راهبردهای جدید برای حل مشکل ازدواج جوانان شد و گفت: با توجه به تغییر الگوها و شرایط زندگی باید سمت سیاستهایی حرکت کنیم که جمعیت بیشتری را تحت پوشش قرار دهد.

علی محبوبی با بیان اینکه برگزاری صرف کارگاههای مشاوره ازدواج راهکار عملی برای مقابله با معضل ازدواج جوانان نیست، اظهار داشت: باید دستگاههای فراگیر جامعه در اولویت اجرای طرحهای ازدواج جوانان قرار گرفته و دستگاهها نیز باید از نیروهای متخصص و مجرب در این راستا بهره ببرد.

مشخص شدن میزان طلاقهای عاطفی و مشکلات ازدواج و طلاق قومیتهای مختلف و ایجاد مدیریت منسجم آذربایجان غربی نیز در این جلسه مورد تاکید معاون امور اجتماعی فرمانده انتظامی و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیر کل امور بانوان استانداری آذربایجان غربی قرار گرفت.