اولین رایانه شخصی شرکت اپل حراج می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رایانه اپل 1 در آن زمان دارای کیس، صفحه کلید، نمایشگر و حتی منبع برق نبود و به جای تمامی این تجهیزات، رایانه در هنگام به حراج گذاشته شدن بسته بندی قدیمی که آدرس منزل پدری استیو جابز بر روی آن ثبت شده را به همراه دارد.

در این بسته بندی همچنین می توان یک سری مدارک اولیه، کتابچه های راهنما و نوار کاستی را مشاهده کرد که برای انتقال اطلاعات به رایانه از آن استفاده می شده است. در عین حال نامه هایی از استیو جابز نیز در بسته این رایانه به چشم می خورند. این رایانه با وجود اینکه به خوبی تحت محافظت قرار داشته، چندان نیز دست نخورده باقی نمانده زیرا با افزودن یک پردازشگر 6502 و تغییرات کوچک دیگری بهبود پیدا کرده است.

یکی از اولین رایانه های شخصی جهان، اپل 1

به گفته شرکت اپل تنها 200 دستگاه از این رایانه تولید شده است و انتظار می رود امروز در حدود 50 دستگاه از آن هنوز وجود داشته باشند.

در آن زمان اپل یک با قیمت 666.66 دلار به فروش می رسید و اکنون پس از گذشت سه دهه این قیمت به 161 هزار و 600 تا 242 هزار و 400 دلار تغییر پیدا کرده است، قیمتی که بسیار بالاتر از قیمت خریداری جدید ترین مدلهای محصولات اپل خواهد بود.

جابز و وزنیاک در کنار اپل 1

حراج این رایانه تا 9 روز دیگر آغاز خواهد شد و در مراسم این حراج "استیو وزنیاک" از بنیانگذاران شرکت اپل نیز حضور خواهد داشت. این رایانه از گاراژ منزل شخصی استیو جابز به محل برگزاری حراج انتقال داده شده است، جایی که وی به همراه وزنیاک این دستگاه را ساخته و مورد آزمایش قرار دادند.

بر اساس گزارش تلگراف، رایانه اپل 1 از حافظه ای هشت کیلوبایتی و پردازشگری هشت بیتی برخوردار بوده و اولین رایانه شخصی جهان با مادربرد کاملا سرهم بندی شده به شمار می رود. این رایانه به درایو فلاپی دیسک مجهز نبود و در عوض برنامه های مورد نیاز از طریق نوارکاستهای ویژه ای به رایانه انتقال داده می شده است.