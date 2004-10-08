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۱۷ مهر ۱۳۸۳، ۱۸:۲۱

منابع آگاه و نزديك به رئيس جمهور

حضور رئيس جمهور در استاديوم آزادي درهاله اي ازابهام

عليرغم اعلام برخي رسانه ها مبني برحضور سيد محمد خاتمي رئيس جمهور بعنوان ميهمان ويژه در بازي دوستانه تيم ملي ايران و آلمان دراستاديوم آزادي، منابع نزديك به وي ازعدم اعلام نظر قطعي خاتمي دراين خصوص خبرمي دهند.

به گزارش خبرنگار" مهر" فدراسيون فوتبال طي نامه اي رسمي به سيد محمد خاتمي رييس جمهورازوي بطوررسمي دعوت بعمل آورد تا ازنزديك ديدارتيمهاي ملي فوتبال ايران وآلمان كه بمنظوركمك به زلزله زدگان بم برگزارمي شود را نظاره گرباشد.

دراستحضاريه ارسالي كه گفته مي شود ازسوي دفتررئيس جمهوردرجريان سفرش به كشورهاي الجزاير، سودان، عمان وسوريه در اختياروي قرارگرفته است، علاوه بردرخواست فدراسيون فوتبال، گزارشها ومطالب درج شده دررسانه ها پيرامون اهميت حضور رييس جمهوردراين مسابقه وپيامدهاي مثبت آن اشاره شده وقراراست وي تا ظهرفردا دراين زمينه تصميم گيري نمايد. 
گفتني است: درصورت موافقت رئيس جمهوربراي حضوردرورزشگاه آزادي براي تماشاي مسابقه ايران وآلمان اين براي نخستين بارخواهد بود كه وي درطول هشت سال تصدي برقوه مجريه براي تماشاي يك مسابقه فوتبال به ورزشگاه مي آيد.

کد مطلب 119151

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