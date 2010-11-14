بانک مسکن سود علی الحساب شناور پرداخت می کند

خشنود زینالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متقاضیان می توانند با افتتاح این حساب با دو پایه شش ماهه و یک ساله و حفظ سپرده بعد از پایان دوره پایه اولیه در هر دوره سپرده گذاری، نرخ سود علی الحساب مقطع سپرده گذاری بالاتربه همراه مابه التفاوت نرخ سود علی الحساب دوره بالاتراز دوره قبلی برای تمام مدت سپرده گذاری تا تاریخ تبدیل را دریافت کنند.

وی اظهارداشت: بانک مسکن به افتتاح کنندگان حساب سپرده سرمایه گذاری پیوند با پایه شش ماهه نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری شش ماهه و از ماه هفتم نرخ سود علی الحساب یکساله به همراه ما به التفاوت نرخ سود علی الحساب یکساله از شش ماهه به صورت یکجا برای شش ماهه نخست در ماه هفتم پرداخت می کند.

مدیرشعب بانک مسکن گیلان در ادامه خاطر نشان کرد: همچنین سپرده گذاران این حساب با پایه یکساله از ابتدای سپرده گذاری تا پایان ماه دوازدهم نرخ سود علی الحساب بالاتر به همراه مابه التفاوت مبلغ سود بهره مند می شوند.

وی گفت: حداقل مبلغ برای افتتاح سپرده سرمایه گذاری پیوند با پایه شش ماهه 50 هزار ریال و با پایه یکساله 100 هزار ریال در نظر گرفته شده است.

زینالی همچنین یادآورشد: در حال حاضر نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری شش ماهه 12 درصد و سپرده های سرمایه گذاری یکساله 15 درصد است.