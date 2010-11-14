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۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۲۱

"لطفا مزاحم نشوید" جایزه نقره جشنواره دمشق را از آن خود کرد

"لطفا مزاحم نشوید" جایزه نقره جشنواره دمشق را از آن خود کرد

فیلم سینمایی "لطفا مزاحم نشوید" به کارگردانی محسن عبدالوهاب جایزه نقره هجدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم دمشق را دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم "لطفا مزاحم نشوید" که توسط محمد احمدی با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تهیه شده است در اولین حضور بین‌المللی خود در پانزدهمین جشنواره فیلم پوسان در کره جنوبی به نمایش درآمد و در دومین حضور خود شنبه شب موفق به دریافت جایزه نقره هجدهمین جشنواره فیلم دمشق شد.

محسن عبدالوهاب و افشین هاشمی، بازیگر فیلم در سه روز نخست جشنواره به هنگام نمایش فیلم در دمشق حضور داشته و جایزه فیلم در روز اختتامیه توسط رایزنی فرهنگی ایران در دمشق دریافت شد.

فیلم "لطفا مزاحم نشوید" که توسط محمد اطبایی عرضه و پخش بین‌المللی می‌شود در ادامه حضورهای جهانی خود در بیست و پنجمین جشنواره بین‌‌المللی فیلم ماردل پلاتای آرژانتین هم نمایش دارد که امسال بخش ویژه‌ای را به سینمای مستقل ایران اختصاص داده است.

در این جشنواره فیلم‌های "اشکان، انگشتر متبرک و داستان‌های دیگر" شهرام مکری، "فصل باران‌های موسمی" مجید برزگر، "دویدن در میان ابرها" امین فرج پور، "مغزهای کوچک زنگ زده" هومن سیدی، "مرهم" علیرضا داوودنژاد و "لطفا مزاحم نشوید" را از 22 تا 30 آبان به نمایش می‌گذارد.

فیلم "شکارچی" ساخته رفیع پیتز فیلمساز ایرانی مقیم فرانسه در بخش مسابقه و فیلمی ساخته حسن کشاورز ایرانی مقیم آمریکا نیز در این جشنواره حضور دارند.

کد مطلب 1191517

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