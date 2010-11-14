"لطفا مزاحم نشوید" جایزه نقره جشنواره دمشق را از آن خود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم "لطفا مزاحم نشوید" که توسط محمد احمدی با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تهیه شده است در اولین حضور بین‌المللی خود در پانزدهمین جشنواره فیلم پوسان در کره جنوبی به نمایش درآمد و در دومین حضور خود شنبه شب موفق به دریافت جایزه نقره هجدهمین جشنواره فیلم دمشق شد.

محسن عبدالوهاب و افشین هاشمی، بازیگر فیلم در سه روز نخست جشنواره به هنگام نمایش فیلم در دمشق حضور داشته و جایزه فیلم در روز اختتامیه توسط رایزنی فرهنگی ایران در دمشق دریافت شد.

فیلم "لطفا مزاحم نشوید" که توسط محمد اطبایی عرضه و پخش بین‌المللی می‌شود در ادامه حضورهای جهانی خود در بیست و پنجمین جشنواره بین‌‌المللی فیلم ماردل پلاتای آرژانتین هم نمایش دارد که امسال بخش ویژه‌ای را به سینمای مستقل ایران اختصاص داده است.

در این جشنواره فیلم‌های "اشکان، انگشتر متبرک و داستان‌های دیگر" شهرام مکری، "فصل باران‌های موسمی" مجید برزگر، "دویدن در میان ابرها" امین فرج پور، "مغزهای کوچک زنگ زده" هومن سیدی، "مرهم" علیرضا داوودنژاد و "لطفا مزاحم نشوید" را از 22 تا 30 آبان به نمایش می‌گذارد.

فیلم "شکارچی" ساخته رفیع پیتز فیلمساز ایرانی مقیم فرانسه در بخش مسابقه و فیلمی ساخته حسن کشاورز ایرانی مقیم آمریکا نیز در این جشنواره حضور دارند.