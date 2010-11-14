ثبت دنا به عنوان دهمین ذخیرگاه زیستکره در یونسکو/ تنگ صیاد رد شد

شیرین ابوالقاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشار به پرونده دو ذخیرگاه پیشنهادی ایران برای بررسی در شورای عالی یونسکو در پاریس گفت: منطقه حفاظت شده دنا با موافقت شورای عالی یونسکو به عنوان ذخیرگاه زیست کره شناخته شد ولی شرایط کنونی تنگ صیاد نتوانسته نظر این شورا را جلب کند.

وی رویکرد کلی پروژه حفاظت از سیمای زاگرس مرکزی را تبدیل تمامی مناطق زاگرس به ذخیرگاه زیستکره دانست و افزود: طبق برنامه مطالعاتی به تدریج مناطق بررسی و معرفی می شوند چرا که نمی توان کل منطقه را ذخیره گاه زیستکره نامید.

به عقیده ابوالقاسمی، شناسایی و معرفی تدریجی دو میلیون و 500 هزار هکتاری منطقه زاگرس به عنوان زیستکره می تواند به منطقه برای حفاظت بهتر کمک کند.

وی از لغو برنامه حضور کارشناسان سازمان بین المللی یونسکو در منطقه دنا خبر داد و گفت: به دلیل در پیش بودن تعطیلات زمستانی و عید کریسمس این دیدار به زمان دیگری موکول شده است.

ابوالقاسمی به برگزاری سمیناری ملی با عنوان " بررسی تهدیدات تنوع زیستی زاگرس" در بخشهای آب، کشاورزی، معدن، صعنت و دیگر حوزه های دنا به میزبانی دانشکده صنعتی دانشگاه اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: به کمک مطالعات دانشگاهی هر آنچه منابع زیستی زاگرس را تهدید می کند باید تعدیل شود.

منطقه دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد در مرکز منطقه حفاظت شده زاگرس واقع است. مساحت مناطق حفاظت شده این استان 200 هزار هکتار عنوان شده که شامل 6 منطقه حفاظت شده و یک منطقه شکار ممنوع است.

دو هزار گونه گیاهی و 390 گونه داوریی در استان کهگیلیویه و بویراحمد شناسایی شده که حدود یکهزار گونه گیاهی آن در منطقه حفاظت شده دنا است و از این تعداد 45 گونه بومی و منحصر به دنا هستند. منطقه حفاظت شده دنا به تنهایی با اندازه 46 کشور دنیا گونه گیاهی آندومیک دارد.



پیش از ثبت دنا در کهگیلیویه و بویراحمد، 9 ذخیره گاه پارک های ملی ارومیه، گلستان، کویر، مناطق حفاظت شده ارسباران در آذربایجان شرقی، توران در استان فارس، گنو و حرا در هرمزگان، ارژن و پریشان در استان فارس و پناهگاه حیات وحش میانکاله استان مازندران 34 سال پیش در فهرست ذخیرگاههای زیست کره ایران در یونسکو ثبت شده بودند.