ایلام جز پنج استان حادثه خیز کشور است

محمد باقر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: با توجه به اینکه نیمی از حادثه دیدگان حوادث و سوانح را بانوان تشکیل می دهند و بانوان جزو اقشار آسیب پذیر حوادث هستند و شرایط سنتی و مذهب بعضی از نقاط کشور و رعایت موازین شرعی ایجاب می کند در بین امدادگران جمعیت بانوان به عنوان امدادگر در صحنه حاضر شده و امدادرسانی به موقع را انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه تیم راپل بانوان جمعیت هلال احمر استان از تیرماه سال سال جاری فعالیت خود را در استان ایلام آغاز کرده است، افزود: این تیم با هدف توانمندسازی زنان امدادگر در جهت مقابله با حوادث و سوانح که متشکل از هفت نفر امدادگر فعال زن در جمعیت هستند برای اولین بار در سطح کشور تشکیل شده و تاکنون در مانورهای فرضی توانسته توان امدادی زنان استان را به نمایش بگذارد.

محمدی اجرای مانور فرضی عملیات راپل بانوان در روستای جنت آباد شهرستان ایلام را از اولین برنامه های اجرایی این تیم عنوان کرد و اظهار داشت: این عملیات شامل عملیات نجات و امداد، آوار برداری، اسکان، عملیات راپل و رانندگی خودروهای سبک و سنگین توسط بانوان امدادگر جمعیت هلال احمر استان برای اولین بار در سطح کشور بوده که مورد توجه ویژه مسئولان کشوری واقع شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان ایلام، از اجرای " طرح توانا" به منظور ساماندهی و توانمندسازی بانوان جمعیت هلال احمر کشور خبر داد و گفت: این طرح در آینده نزدیک در کل کشور به منظور تشکیل تیم راپل بانوان اجرا می شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه استان ایلام جز پنج استان حادثه خیز در کشور است و در مسیر تردد زوار عتبات عالیات قرار گرفته، می طلبد در زمینه فراهم کردن امکانات و تجهیزات امدادی و اختصاص اعتبارات کافی به استان توجه ویژه ای شود.

وی با اشاره به اینکه 14 تیم فعال امدادی با 462 نفر امدادگر در استان ایلام فعالیت می کند، افزود: نیمی از امدادگران را زنان در قالب هفت تیم امدادی واکنش سریع خواهران تشکیل می دهند.