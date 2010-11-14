برترینهای بیست و دومین جشنواره تئاتر همدان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، هیئت داوران پس از بررسی های نهایی در بخشهای مختلف نفرات برتر را معرفی کرد.

بر اساس این گزارش، در زمینه معرفی بروشور لوح تقدیر و جایزه نقدی به راضیه پاشایی از همدان برای نمایش مرکب خوانی اهدا شد.

در زمینه طراحی نور لوح تقدیر و جایزه نقدی به رضا باغبانی، طراح نور نمایش "یقه خرگوشی" از ملایر اختصاص یافت و در زمینه موسیقی برتر رتبه سوم مشترکا به نادر شهسواری و محمد نیکو سرشت برای ساخت موسیقی نمایشنامه "قلب سرخ" و" ویزای بهشت" اختصاص یافت.

محمدرضا غفوری آهنگساز نمایش یقه خرگوشی نیز حائز رتبه دوم شد و هیئت داوران رتبه اول را در این بخش اعلام نکرد.

در زمینه معرفی طراحی صحنه رتبه سوم به روح الله صالحی طراح صحنه نمایش دو دقیقه با طعم سگ، رتبه دوم به صابر بیات برای طراحی صحنه نمایش ویزای بهشت و رتبه اول به رضا روان برای طراحی صحنه نمایش خشکسالی و دروغ اختصاص یافت.

در بخش معرفی بازیگران برتر زن، رتبه سوم به طور مشترک به منیژه احمدی و مینا امامی بازیگران نمایش خشکسالی و دروغ، رتبه دوم به صورت مشترک به پرستو آبکار بازیگر نیلوفر آبی و فاطمه بیات بازیگر ویزای بهشت و رتبه اول به پری امامی بازیگر نمایش یقه خرگوشی اختصاص یافت.

در زمینه معرفی بازیگران برتر مرد، رتبه سوم به وحید نفیسی و فرزاد اوراثی بازیگران نمایش ویزای بهشت، رتبه دوم به محمود غفاری بازیگر نمایش خشکسالی و دروغ و رتبه اول به محمد قاسمی بازیگر نمایش یقه خرگوشی اختصاص یافت.

در زمینه معرفی متن برتر، رتبه دوم به سجاد طهماسبی نویسنده نمایش ویزای بهشت و رتبه اول به محمد قاسمی نویسنده نمایش یقه خرگوشی اختصاص یافت

در زمینه معرفی کارگردان برتر، رتبه سوم به سجاد طهماسبی کارگردان نمایش ویزای بهشت، رتبه دوم به طور مشترک به پرستو آبکار و محمد قاسمی کارگردانان نمایش های نیلوفر آبی و یقه خرگوشی و رتبه اول به محمود غفاری کارگردان نمایش خشکسالی و دروغ رسید.

نمایش یقه خرگوشی به کارگردانی محمد قاسمی از ملایر و نمایش خشکسالی و دروغ به کارگردانی محمود غفاری از همدان به جشنواره منطقه سه کشور راه یافت.

در بیست و دومین جشنواره تئاتر استان همدان 9 نمایش از شهرهای همدان، ملایر، نهاوند، تویسرکان، بهار و کبودر آهنگ به روی صحنه رفت.