نگران حفظ جایگاه یونسکو هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دبیر اجرایی همایش روز جهانی فلسفه روز یکشنبه 23 آبان 1389 در محل این دبیرخانه در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد.

دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو، دبیر اجرایی همایش روز جهانی فلسفه، در آغاز سخنان خود گفت: سئوالات مکرر خبرنگاران برای دریافت اطلاعات درباره این همایش ما را وادار کرد که مجدداً این نشست را برگزار کنیم و توضیحاتی درباره این همانش داده و سئوالات شمات را پاسخ بگوییم.

وی افزود: در نشست قبلی که دکتر اعوانی و دکتر حدادعادل نیز حضور داشتند جزئیاتی از برنامه اعلام شد اما یقیناً اولین سئوال شما مربوط به موضع‌گیری سازمان یونسکو است و اینکه این همایش چگونه ادامه پیدا خواهد کرد. همان گونه که می‌دانید موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به واسطه دکتر اعوانی رئیس موسسه در سال 2008 درخواستی را برای یونسکو فرستاد و خواهان برگزاری هشتمین اجلاس روز جهانی فلسفه در ایران شد که یونسکو نیز موافقت اولیه خودش را اعلام کرد.

وی ادامه داد: از سال 2008 تا 27 مهر 11389 که قرار داد نهایی امضا شد موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در ارتباط دایم با یونسکو بود. معنای این امضا این بود که یونسکو شرایط لازم را مهیا دیده است. بعد از امضای قرارداد خانم آلوارز معاون علوم انسانی و اجتماعی یونسکو به ایران آمد و جلساتی نیز با برگزارکنندگان این همایش و برخی کمیته‌‌های علمی داشت. وی در نهایت خواستار اطلاعات جزئی‌تری نیز شد که در اختیار ایشان قرار گرفت.

ایمانی خوشخو تصریح کرد: دکتر اعوانی، دکتر سعیدآبادی، مدیر کل یونسکو در ایران و بنده در جلسه‌ای که در پاریس داشتیم اطلاعاتی را ارایه کردیم اما در تاریخ 18 آبان 1389 یونسکو اعلام کرد که چون شرایط را فراهم نمی‌بیند از همکاری در این برنامه کناره‌گیری می‌کند. باید توجه داشت که بحث بر سر لغو برنامه نبوده است و این تصمیم یونسکو در اجرای همایش هیچ خللی ایجاد نکرده است و بنابراین این برنامه با همان شرایط قبلی برگزار می‌شد.

دبیر اجرایی همایش روز جهانی فلسفه خاطرنشان کرد: نگرانی ما برای لغو این برنامه نیست اگر هم نگرانی‌ای باشد نگرانی درباره حفظ جایگاه یونسکو است چرا که این انصراف یونسکو منطقی به نظر نمی‌رسد و اینکه یونسکو امضای خودش را این گونه زیر سئوال ببرد ممکن است باعث شود اعتماد به این سازمان زیر سئوال برود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تا کنون تنها دو نفر از مهمانان خارجی اعلام کرده‌اند که در برنامه شرکت نمی‌کنند، گفت: علاوه بر میهمانانی که از آلمان(10 نفر)، آمریکا(10 نفر)، نیجریه(5 نفر)، استرالیا(4 نفر)، ترکیه (4 نفر) و لبنان (7 نفر) در این همایش شرکت می‌کنند اساتید و صاحبنظرانی نیز از کشورهایی چون هند، روسیه، مالزی، آفریقای جنوبی، انگلستان، تاجیکستان، مکزیک، چین، اندونزی، چک، کرواسی، قزاقستان، پاکستان، تایلند، کره جنوبی، برزیل، سوئد، اتریش، صربستان، مجارستان، اردن و سوئیس نیز حضور خواهند داشت.

ایمانی خوشخو سپس به برنامه‌های روزهای برگزاری همایش پرداخت و گفت: افتتاحیه این همایش ساعت 9 صبح یکشنبه هفته آینده 30 آبان ماه برگزار می‌شود که در آن پیام چند تن از بزرگان فلسفه قرائت شده و دو نفر از اساتید ایرانی و خارجی نیز سخنرانی خواهند کرد از جمله به احتمال زیاد دکتر رضا داوری اردکانی سخنرانی خواهد کرد. همچنین قرار است مسئولان عالی رتبه نیز در افتتاحیه حضور یابند که متعاقباً اخبار کامل در پایان اعلام خواهد شد.

دبیر اجرایی همایش روز جهانی فلسفه آغاز برنامه پنل‌ها را از ساعت 14 بعدازظهر روز یکشنبه 30 آبان اعلام کرد و گفت: روز دوشنبه و سه‌شنبه 1 و 2 آذرماه نیز صبح و بعدازظهر هر روز نشست‌های علمی و پنل‌های همزمان برگزار خواهد شد تا در نهایت ساعت 18 روز سه‌شنبه دوم آذر ماه مراسم اختتامیه این همایش در همان محل کتابخانه ملی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد:‌ میهمانان روز چهارشنبه سفری یک روزه به اصفهان خواهند داشت و روز پنجشنبه نیز به کشورهای خود باز خواهند گشت. همچنین یکشنبه شب میهمانان در ضیافتی در تالار وحدت شرکت خواهند کرد که با اجرای برنامه های موسیقی ارکستر سمفونیک تهران، گروه موسیقی هنرستان موسیقی و اجرای یکی دو اثر مقامی همراه خواهد بود. روز دوم نیز شرکت‌کنندگان میهمان شهردار تهران احتمالا ‌ًدر برج میلاد خواهند بود.

ایمانی خوشخو با اشاره به مکاتبه‌ای که با گروه‌های فلسفه دانشگاه‌های داخل انجام گرفته است، گفت: ما خواستار معرفی اعضای این گروه‌ها برای شرکت در همایش شده‌ایم که اکثراً نیز اعضای خود را معرفی کرده‌اند. همچنین از دانشجویان فوق لیسانس و بالاتر دعوت شده است تا در پنل‌ها شرکت کنند.

وی افزود: نمایشگاهی نیز در کنار پنل ها برگزار خواهد شد که شامل ارایه اطلاعاتی از کتب منتشر شده از ایران است. دو هزار و 00 کتاب اصل خارجی، بانک اطلاعاتی کتاب‌شناسی در ایران با بیش از 6 هزار عنوان کتاب ، 7 هزار عنوان مقاله، 26 هزار عنوان مجله و بیش از 700 عنوان پایان نامه با قابلیت جستجو در این نمایشگاه عرضه خواهد شد. همچنین نمایشگاه عکس تفکر در محل کتابخانه ملی برگزار می شود.

ایمانی خوشخو با بیان نقش ویژه موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در برگزاری این همایش، خاطرنشان کرد: این موسسه با حضور دکتر غلامرضا از افتخارات کشور ما است که به عنوان یک موسسه علمی و تحقیقاتی فعالیت می‌کند و جا دارد از ایشان و همکارانشان در موسسه تشکر کنیم که این همایش را با وسواس و جدیت پیگیری کردند و شاید یکی از دلایل حضور میهمانان و اساتید خارجی در ایران همین ارتباط مداوم موسسه با این اساتید بوده است. در هر حال امیدواریم که این همایش به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای علمی و فلسفی در کشور ما قلمداد شود.

دبیر اجرای همایش جهانی فلسفه در پایان این نشست خبری از پرسش‌های حاضران و خبرنگاران پاسخ گفت. وی در پاسخ به سئوالی درباره حضور دکتر سید حسین نصر از موسسان موسسه پژوهش حکمت و فلسفه ایران در همایش روز جهانی فلسفه گفت: مانعی برای حضور ایشان در ایران نبوده است و ایشان هر زمان که بخواهند می‌توانند به ایران بیایند.

وی در پاسخ به سئوالی دیگر درباره اسامی مدعوین خارجی و میهمانان گفت: این اسامی تا روز شنبه هفته آینده اعلام می‌شود.

ایمانی خوشخو همچنین در پاسخ به بحث‌هایی که در آنها از لابی‌های صهیونیستی و اقدامات آنها به عنوان یکی از دلایل انصراف یونسکو یاد می‌کنند، توضیح داد: من ترجیح می‌دهم با توجه به حدسیات خیلی صحبت نکنم. البته به نظر من روال عادی این است که کشور ما به شکل حقوقی موضوع انصراف یونسکو برای همکاری در این همایش را پیگیری کند.