به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد امیری رئیس فرهنگسرای مترو با اعلام این مطلب افزود: این برنامه با همکاری خانه شهریاران جوان منطقه 8 شهرداری تهران در ایستگاه‏های مترو گلبرگ، سرسبز و سبلان بر پا خواهد شد و در آنها کتابهای مرجع دینی، مذهبی و کتابهای شعرای ایران عرضه می‌شود.

وی گفت: همچنین نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی در 15 ایستگاه مترو از جمله ایستگاه‌های کرج، صادقیه، آزادی، نواب، حسن آباد، دروازه دولت، سرسبز، علم و صنعت، تهرانپارس، شهید بهشتی، شهید حقانی، میرداماد، میدان شهدا و شهرری در حال اجرا است و علاقه‌مندان با مراجعه به این ایستگاه‏ها علاوه بر بازدید و خرید کتب مورد نیاز خود، می توانند سفارش کتاب جدید نیز بدهند و روز آینده کتاب خود را دریافت کنند.

مدیریت فرهنگی هنری مترو همچنین گفت: "چرا و چگونه کتاب بخوانیم" از برنامه‏های دیگر این هفته است که با هدف ارتقاء فرهنگ کتابخوانی و آموزش چگونگی مطالعه و لزوم مطالعه کتاب در میان خانواده‏ها برگزار می‏شود.

امیری توضیح داد: در این برنامه کارشناسان رشته کتابداری و اطلاع‏رسانی در کنار نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی حضور دارند و مشاوره‏های لازم را در خصوص بهتر مطالعه کردن کتاب در اختیار مسافران قرار می‏دهند و مخاطبان را از آخرین تجربیات موجود در این زمینه بهره‏مند خواهند ساخت.

