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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۰۸

با همکاری دستگاه های ذیربط؛

مصالح ساختمانی غیراستاندارد در تهران توقیف می شوند

مصالح ساختمانی غیراستاندارد در تهران توقیف می شوند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران گفت: توقیف مصالح ساختمانی غیراستاندارد با همکاری دستگاه های ذیربط با جدیت از سوی این اداره کل دنبال می شود.

مسلم بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج از توقیف شن و ماسه های غیراستاندارد با نام تجارتی "سرخ دره" و "صنایع شنی ذره در" خبر داد و بر ضرورت توقیف محصولات غیراستاندارد تاکید کرد.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران ادامه داد: مصالح ساختمانی فوق در راستای کنترل بازار و همکاری با سازمان بازرگانی و تعزیرات حکومتی جمع آوری شده است.

وی عنوان کرد: این مصالح توسط بازرسان این اداره کل به دلیل نداشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و نبود مسئول کنترل کیفت و تولید غیرمجاز، جمع‌آوری شده و از فعالیت‌ واحدهای یادشده نیز جلوگیری به عمل آمده است.

عرضه مصالح ساختمانی بدون پروانه کاربرد علامت استاندارد ممنوع است

بیات گفت: از ابتدای سال 87 تولید و عرضه کلیه مصالح و فرآورده های ساختمانی بدون پروانه کاربرد علامت استاندارد ممنوع است و در این خصوص اقدامات لازم انجام می شود.

وی افزود: با همکاری و هماهنگی کلیه سازمانهای ذیربط در استان شامل استانداری، صنایع و معادن و مسکن و شهرسازی از تولید، عرضه و بکارگیری مصالح غیراستاندارد جلوگیری خواهد شد.

این مسئول اظهار داشت: بازرگانی، نظام مهندسی، فرمانداری ها و شهرداری ها از دیگر نهادهایی هستند که در این زمینه همکاری خواهند کرد و به کمک آنها از تولید، عرضه و بکارگیری مصالح غیر استاندارد جلوگیری خواهد شد.

بیات یادآور شد: همچنین در این زمینه، ضمن توقیف و جمع آوری، نام واحدهای متخلف نیز از طریق رسانه ها به مصرف کنندگان معرفی خواهد شد. 

نشست "آزمونهای غیر مخرب" برگزار شد

نشست ترمیم ساختار کمیته فنی متناظر ISIRI/135 با عنوان "آزمونهای غیر مخرب" با حضور بیش از 82 نفر از افراد ذیربط و ذینفع در این زمینه برگزار شد.

در این جلسه، مطالبی در خصوص کمیته فنی "آزمونهای غیر مخرب "و سابقه آن ارائه شد و حاضران به بحث و تبادل نظر پرداختنمد.

در این جلسه، مرتضی جعفری، عضو هیئت مدیره انجمن آزمنهای غیرمخرب  به عنوان رئیس، عبدالوهاب ادب آوازه به عنوان نایب رئیس و شعله انصاری به عنوان دبیر کمیته انتخاب شدند .

این کمیته در سال 1969 در سازمان ایزو تاسیس شده و در حال حاضر دارای هشت کمیته فرعی است. 

تاکنون 58 استاندارد دراین کمیته تدوین شده است ضمن اینکه در این کمیته 29 کشور عضو فعال و 37 کشورعضو ناظر هستند.

کمیسیون بررسی تائید صلاحیت کارشناسان استاندارد برگزار شد

هشتمین کمیسیون بررسی تائید صلاحیت کارشناسان سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برگزار شد.

مدیرکل امور آموزش و ترویج سازمان استاندارد در این خصوص گفت: در این کمیسیون دستورالعمل آئین نامه نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد و شرایط احراز کارشناسان متقاضی مورد بررسی اعضا کمیسیون بررسی تائید صلاحیت کارشناسان استاندارد قرارگرفت.

وحید مرندی مقدم ادامه داد: مقرر شد مطابق با مفاد ماده 2 آیین نامه "نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد" 20 ساعت دوره آموزشی برگزار می شود.

دوره "آیین نامه جدید کارشناسان استاندارد" برگزار می شود

وی یادآور شد: این دوره ها تحت عنوان " آیین نامه جدید کارشناسان استاندارد و سایر مقررات ذیربط " در نیمه اول بهمن ماه سال جاری جهت تمدید پروانه های کارشناسی متقاضیان تمدید پروانه برگزار می شود.

این مسئول اضافه کرد: در همین راستا اطلاعیه ای جهت اطلاع رسانی به کارشناسان مربوطه و ادارات کل استاندارد استانها در سایت موسسه ثبت شده است.

کد مطلب 1191552

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