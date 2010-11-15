مصالح ساختمانی غیراستاندارد در تهران توقیف می شوند

مسلم بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج از توقیف شن و ماسه های غیراستاندارد با نام تجارتی "سرخ دره" و "صنایع شنی ذره در" خبر داد و بر ضرورت توقیف محصولات غیراستاندارد تاکید کرد.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران ادامه داد: مصالح ساختمانی فوق در راستای کنترل بازار و همکاری با سازمان بازرگانی و تعزیرات حکومتی جمع آوری شده است.

وی عنوان کرد: این مصالح توسط بازرسان این اداره کل به دلیل نداشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و نبود مسئول کنترل کیفت و تولید غیرمجاز، جمع‌آوری شده و از فعالیت‌ واحدهای یادشده نیز جلوگیری به عمل آمده است.

عرضه مصالح ساختمانی بدون پروانه کاربرد علامت استاندارد ممنوع است

بیات گفت: از ابتدای سال 87 تولید و عرضه کلیه مصالح و فرآورده های ساختمانی بدون پروانه کاربرد علامت استاندارد ممنوع است و در این خصوص اقدامات لازم انجام می شود.

وی افزود: با همکاری و هماهنگی کلیه سازمانهای ذیربط در استان شامل استانداری، صنایع و معادن و مسکن و شهرسازی از تولید، عرضه و بکارگیری مصالح غیراستاندارد جلوگیری خواهد شد.

این مسئول اظهار داشت: بازرگانی، نظام مهندسی، فرمانداری ها و شهرداری ها از دیگر نهادهایی هستند که در این زمینه همکاری خواهند کرد و به کمک آنها از تولید، عرضه و بکارگیری مصالح غیر استاندارد جلوگیری خواهد شد.

بیات یادآور شد: همچنین در این زمینه، ضمن توقیف و جمع آوری، نام واحدهای متخلف نیز از طریق رسانه ها به مصرف کنندگان معرفی خواهد شد.

نشست "آزمونهای غیر مخرب" برگزار شد

نشست ترمیم ساختار کمیته فنی متناظر ISIRI/135 با عنوان "آزمونهای غیر مخرب" با حضور بیش از 82 نفر از افراد ذیربط و ذینفع در این زمینه برگزار شد.

در این جلسه، مطالبی در خصوص کمیته فنی "آزمونهای غیر مخرب "و سابقه آن ارائه شد و حاضران به بحث و تبادل نظر پرداختنمد.

در این جلسه، مرتضی جعفری، عضو هیئت مدیره انجمن آزمنهای غیرمخرب به عنوان رئیس، عبدالوهاب ادب آوازه به عنوان نایب رئیس و شعله انصاری به عنوان دبیر کمیته انتخاب شدند .

این کمیته در سال 1969 در سازمان ایزو تاسیس شده و در حال حاضر دارای هشت کمیته فرعی است.

تاکنون 58 استاندارد دراین کمیته تدوین شده است ضمن اینکه در این کمیته 29 کشور عضو فعال و 37 کشورعضو ناظر هستند.

کمیسیون بررسی تائید صلاحیت کارشناسان استاندارد برگزار شد

هشتمین کمیسیون بررسی تائید صلاحیت کارشناسان سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برگزار شد.

مدیرکل امور آموزش و ترویج سازمان استاندارد در این خصوص گفت: در این کمیسیون دستورالعمل آئین نامه نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد و شرایط احراز کارشناسان متقاضی مورد بررسی اعضا کمیسیون بررسی تائید صلاحیت کارشناسان استاندارد قرارگرفت.

وحید مرندی مقدم ادامه داد: مقرر شد مطابق با مفاد ماده 2 آیین نامه "نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد" 20 ساعت دوره آموزشی برگزار می شود.

دوره "آیین نامه جدید کارشناسان استاندارد" برگزار می شود

وی یادآور شد: این دوره ها تحت عنوان " آیین نامه جدید کارشناسان استاندارد و سایر مقررات ذیربط " در نیمه اول بهمن ماه سال جاری جهت تمدید پروانه های کارشناسی متقاضیان تمدید پروانه برگزار می شود.

این مسئول اضافه کرد: در همین راستا اطلاعیه ای جهت اطلاع رسانی به کارشناسان مربوطه و ادارات کل استاندارد استانها در سایت موسسه ثبت شده است.