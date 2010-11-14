اساتید و دانشجویان فناور دانشگاه صنعتی شریف تقدیر می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس امیر حسین اسدی با تاکید بر اینکه برنامه های هفته پژوهش امسال به دلیل تقارن هفته پژوهش با ایام شهادت حضرت امام حسین (ع) با یک هفته تاخیر آغاز می شود، افزود: هدف اصلی هفته پژوهش معرفی دستاوردهای پژوهش و فناوری دانشگاه به پژوهشگران و صنعتگران جامعه و تلاش برای تجاری سازی دستاوردهای دانشگاه از یک سو و تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه از سوی دیگر است.



وی از رونمایی سه محصول برتر این دانشگاه در هفته پژوهش خبر داد و یاداور شد: از برنامه های خاص این هفته رونمایی از 3 محصول برتر دانشگاه خواهد بود.

مسئول دفتر ارتباطات پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف، از تشکیل کارگروه "تدوین شاخص های داوری برگزیدگان" برای انتخاب منتخبین در این دانشگاه خبر داد و اظهار داشت: تقدیر از پژوهشگران برتر دانشکده و دانشگاه، تقدیر از اساتید برتر فناوری دانشگاه، تقدیر از اساتید منتخب ارتباط با صنعت، تقدیر از دانشجویان برتر پژوهشگر و فناور دانشگاه در سه دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، تقدیر از پژوهشکده ها و قطب های برتر دانشگاه و تقدیر از سازمانها و صنایع همکار دانشگاه از جمله برنامه های این دانشگاه است که برای این منظور کارگروه "تدوین شاخص های داوری برگزیدگان" تشکیل شد تا معیارها و شاخص های داوری استاندارد را تدوین کنند.



اسدی برگزاری نمایشگاه مجازی را از دیگر اقدامات این دانشگاه نام برد و ادامه داد: به منظور معرفی دستاوردهای محققان دانشگاه، اقدام به ساخت نمایشگاه مجازی دستاوردهای پژوهش و فناوری دانشگاه کردیم. این نمایشگاه قابلیت تکثیر بر روی CD و ارایه بر روی وب سایت دانشگاه را دارد ضمن آنکه قابلیت اضافه کردن مداوم دستاوردهای جدید فناوری دانشگاه بر روی این نمایشگاه مجازی وجود دارد.