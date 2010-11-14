فرماندار "باشت" تا یک ماه آینده معرفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: با همفکریهای صورت گرفته، فرمانداری توانمند برای تسریع در رشد و پیشرفت و خدمت به مردم این شهرستان مشخص می شود.

وی بیان کرد: این شهرستان از استعدادهای ویژه ای در بخشهای کشاورزی و گردشگری برخوردار است و همچنین به دلیل نزدیکی به بنادر جنوب می تواند به عنوان یکی از مناطق مهم اقتصادی مدنظر قرار گیرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین گفت: اعتبار مورد نیاز برای دو شهرستان جدید التاسیس "چرام" و "باشت" در این استان، در بودجه سال 90 پیش بینی و تعیین می شود.

جشن شهرستان شدن "چرام"و "باشت" دیروز (شنبه) با حضور وزیر کشور در این دو شهرستان برگزار و طی آن "شکرالله امامی" به عنوان اولین فرماندار شهرستان چرام منصوب و علی اصغر قلی پور، بخشدار سابق باشت نیز به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان باشت معرفی شد.