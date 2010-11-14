قدرت های بزرگ مانع وحدت آسیا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی نژاد حسینیان صبح امروز یکشنبه در کنفرانس خبری سالگرد تاسیس مجمع مجالس آسیایی که در دبیرخانه این مجمع در تهران برگزار شد تصریح کرد: آسیا وسیعترین و پرجمعیت ترین قاره جهان است 30 درصد زمین و تقریبا چهار میلیارد نفر از جمعیت جهان در آن زندگی می کنند آسیا بعد از آمریکا شمالی و اروپا سومین مقام در تولید ناخالص ملی را داراست و 40 درصد تجارت کلی جهان متعلق به آسیاست.

وی با برشمردن برخی مشکلات قاره آسیا گفت: علیرغم آنکه شرق و غرب آسیا در بسیاری موارد از جمله تامین انرژی مکمل یکدیگر می باشند یکپارچگی آسیا می تواند نقش موثری در رفع این مشکلات ایفا نماید قدرتهای بزرگ غربی سعی می کنند که با اتصال شرق آسیا به پاسیفیک ازیکپارچگی آسیا جلوگیری کرده و غرب آسیا یعنی خاورمیانه را به عنوان منطقه ای پرتنش و درگیر جنگ وخونریزی و یا در حیطه تسلط خود نگه دارد.

نژاد حسینیان تاکید کرد: در سال 1999 اتحادیه پارلمانهای آسیایی برای صلح به منظور حفظ صلح و دوستی در بین کشورهای آسیایی تاسیس گردید.

وی اظهار داشت: در سال 2006 همزمان با برگزاری هفتمین مجمع عمومی سالیانه اتحادیه در تهران به پیشنهاد مجلس شورای اسلامی این اتحادیه به مجمع مجالس آسیایی تبدیل شد و هدف از تشکیل مجمع مجالس آسیایی فراهم نمودن زمینه تشکیل پارلمان آسیا در این قاره بزرگ است.

دبیر مجمع مجالس آسیایی خاطرنشان کرد: APA در اولین مجمع عمومی خود تصویب کرد تا دبیرخانه این سازمان برای مدت 2 سال برای بررسی موضوعات ذیل در تهران تاسیس شود و موضوعاتی همچون حفظ و احترام به تنوع فرهنگی، تاسیس صندوق پول آسیایی، ایجاد بازار یکپارچه انرژی، مبارزه با فقر، بهره گیری از فرصت ها و چالش های جهانی شدن، مبارزه با فساد، دوستی و صلح در آسیاو ...بررسی و به مجمع بعدی گزارش شود که بعد از ارائه گزارش سال اول به مجمع عمومی سال دوم به دلیل رضایت اعضا از اقدامات انجام شده، جمهوری اسلامی ایران به عنوان مقر دائمی دبیرخانه و اینجانب به عنوان دبیرکل این سازمان برای مدت 4 سال انتخاب شدند.

وی افزود:اکنون 41 پارلمان آسیایی عضویت کامل و 17 پارلمان عضویت ناظر این سازمان را پذیرفته اند.

دبیر APA تصریح کرد: سال گذشته موضوعات جدیدی همچون حفاظت از محیط زیست، عدالت در سلامت، ... به برنامه های تحقیقاتی این مجمع افزوده شده است و در مورد هر یک از موضوعات فوق بررسی های کارشناسی به عمل آمده و راهکارهایی تحت عنوان " برنامه عمل" به تصویب رسیده است و در قدم های بعدی برنامه عمل مذکور اولویت بندی و به تدریج بخش هایی از آن در هر سال به اجرا در خواهد آمد.

وی در خصوص تشکیل پارلمان آسیا خاطرنشان کرد:اگر چه تاسیس پارلمان آسیا با توجه به تنوع فرهنگی و رژیم های سیاسی موجود در این قاره کار آسانی به نظر نمی رسد ولی روش های اجرایی جهت سرعت بخشیدن به این روند وجود ندارد.

به گفته وی تدوین تصویب و اجرای اسناد حقوقی - مدیریتی که راهبردها و رویکردهای آسیایی را بر محور منافع مشترک اعضا و همگرایی قاره ای تبیین می نماید و حمایت های پارلمانهای عضو APA از پیش بینی مفاد این اسناد در نظام سیاستگزاری و قوانین داخلی، قاره آسیا را به سمت همگرایی بیشتر سوق خواهد داد.

نژاد حسینیان اضافه کرد: بدیهی است متناسب با ارتقاء سطح هماهنگی های مصوبات پارلمانهای عضو با مصوبات APA و بر اساس مطالعات امکان سنجی و ظرفیت شناسی که با توجه به تفاوت ها و مشترکات نظام های حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشورهای عضو صورت خواهد گرفت، در صورت وجود شرایط و زمینه های لازم در برخی از موضوعات مورد توافق عمومی، کنوانسیون آسیایی تدوین و به مجمع عمومی تقدیم خواهد شد. تدوین، تصویب و اجرای کنوانسیون آسیایی، همگرایی قاره ای در آسیا، واقعی تر و ملموس تر خواهد کرد.

وی ادامه داد:توفیق APA بستگی زیاد به اراده سیاسی مسئولین و پارلمان های کشورهای عضو دارد و مردم کشرهای آسیایی نیز می توانند نقش مهمی را در این رابطه ایفا کنند.

دبیر مجمع مجالس آسیایی در پایان گفت: بدیهی است که خواست مردم بستگی زیادی به دانش و برداشت آنها در مورد یکپارچگی و منافعی که برای کشورهای آسیایی بوجود می آورد دارد و در این رابطه مهمترین نقش را رسانه های عمومی ایفا می کنند.