مهدی سنایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در بیان اهمیت عراق در منطقه و تشکیل دولت جدید عراق گفت: عراق همسایه ایران است و ثبات و آرامش آن برای جمهوری اسامی بسیار حائز اهمیت است.

وی با اشاره به نقش و نفوذ گسترده‌ای که ایران در عراق دارد، گفت: حضور ایران در عراق و رابطه ما با گروه‌های عراقی تاثیر بسزایی در ایجاد صلح و ثبات در منطقه دارد.

نماینده مردم نهاوند یادآور شد: برخی از قدرت‌های بیگانه در تلاشند که نفوذ ایران در عراق و منطقه را انکار کنند و از سوی دیگر این قدرت‌ها زمانی که اعتراف به نفوذ ایران می‌کنند به دنبال مطرح کردن جنبه‌های تخریبی و منفی نفوذ ایران در عراق و منطقه هستند.

وی ادامه داد: این اقدامات تنها اتهاماتی است که به سادگی دروغ‌ بودن آن آشکار می‌شود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: نقش و نفوذ ایران در عراق در راستای تامین صلح و ثبات این کشور است.

وی با ابراز خرسندی از توافقاتی که در عراق در حال انجام است ، ابراز امیدواری کرد که این توافقات به زودی نهایی شده و دولت مستقل عراق تشکیل شود.

سنایی تصریح کرد: دل بستن به حضور بیگانگان در عراق و یا امید داشتن به بازگشت بعثی‌ها دو رویکرد بیهوده‌ای است که هیچ منفعتی برای ملت عراق ندارد و همه گروه‌ها باید در چارچوب دولت تشکیل شده و برای تحکیم شرایط موجود تلاش کنند.