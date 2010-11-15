  1. سیاست
  2. سایر
۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۵۴

سنایی در گفتگو با مهر:

امید به بازگشت بعثی‌ها رویکردی بی‌فایده است / نفوذ ایران در جهت امنیت عراق است

امید به بازگشت بعثی‌ها رویکردی بی‌فایده است / نفوذ ایران در جهت امنیت عراق است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دل بستن به حضور بیگانگان در عراق و یا امید داشتن به بازگشت بعثی‌ها را دو رویکرد بی فایده برای ملت عراق خواند و گفت: نفوذ ایران در عراق برای تامین صلح و ثبات در عراق و منطقه است.

مهدی سنایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در بیان اهمیت عراق در منطقه و تشکیل دولت جدید عراق گفت: عراق همسایه ایران است و ثبات و آرامش آن برای جمهوری اسامی بسیار حائز اهمیت است.

وی با اشاره به نقش و نفوذ گسترده‌ای که ایران در عراق دارد، گفت: حضور ایران در عراق و رابطه ما با گروه‌های عراقی تاثیر بسزایی در ایجاد صلح و ثبات در منطقه دارد.

نماینده مردم نهاوند یادآور شد: برخی از قدرت‌های بیگانه در تلاشند که نفوذ ایران در عراق و منطقه را انکار کنند و از سوی دیگر این قدرت‌ها زمانی که اعتراف به نفوذ ایران می‌کنند به دنبال مطرح کردن جنبه‌های تخریبی و منفی نفوذ ایران در عراق و منطقه هستند.

وی ادامه داد: این اقدامات تنها اتهاماتی است که به سادگی دروغ‌ بودن آن آشکار می‌شود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: نقش و نفوذ ایران در عراق در راستای تامین صلح و ثبات این کشور است.

وی با ابراز خرسندی از توافقاتی که در عراق در حال انجام است ، ابراز امیدواری کرد که این  توافقات به زودی نهایی شده و دولت مستقل عراق تشکیل شود.

سنایی تصریح کرد: دل بستن به حضور بیگانگان در عراق و یا امید داشتن به بازگشت بعثی‌ها  دو رویکرد بیهوده‌ای است که هیچ منفعتی برای ملت عراق ندارد و همه گروه‌ها باید در چارچوب دولت تشکیل شده و برای تحکیم شرایط موجود تلاش کنند.

کد مطلب 1191565

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها