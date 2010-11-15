تعویق چندباره همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، با شروع سال 90 ، دو سال از اجرای نیمه تمام قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان می گذرد. این در حالی است که گذشت زمان و تحقق نیافتن کامل بودجه ای که از سوی دولت باید شامل حال بازنشستگان تامین اجتماعی می شد اعتراضات جامعه بازنشستگی و کارشناسان را افزایش داده است. به دنبال این اعتراضات کمیته ای در سال 88 برای پیگیری این موضوع در مجلس تشکیل شد اما ارائه گزارش پیگیریهای این کمیته نیز در خلال تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی تا حصول نتیجه نهایی تحقیق و تفحص بدون ارائه به مجلس باقی مانده است.

آغاز ماجرای همسان سازی

در سال 78 و در سفر استانی رئیس جمهور و هیئت دولت به مازندران عده ای از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی نسبت به تفاوت حقوق خود با به بازنشستگان کشوری و لشگری اعتراض کردند و همان زمان رئیس دولت نهم قول داد این تفاوت سطح حقوقی برطرف شود.

در زمان نوشتن بودجه سال 88، دولت با اختصاص بودجه دو هزار و 500 میلیارد تومانی برای یکسان کردن حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان کشوری و لشگری موافقت کرد و آن را به مجلس برد. در این تعهد قرار شد تامین منابع این طرح به وسیله فروش سهام برخی شرکتهای دولتی انجام شود اما در پایان سال 88 تنها 900 میلیارد و 370 میلیون تومان به صندوق تامین اجتماعی واگذار شد و تخصیص مابقی یعنی 1600 میلیارد تومان کماکان منتظر تصمیم دولت است. دولت در بودجه سنواتی سال 89 اختصاص مابقی این پول را در افزایش بودجه سازمان تامین اجتماعی برای اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان پیش بینی کرد اما مجلس با این شیوه تامین اعتبار مخالفت کرد و به این ترتیب از دولت خواست این کسری بودجه از طرق دیگری تامین کند.



مجلس هیچگاه مخالف نکرده است



صادق محصولی به تازگی مخالفت مجلس با افزایش بودجه برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در قانون بودجه سال 89 را از جمله دلایل کامل نشدن این پروسه عنوان کرد، ادعایی که یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس آن را نادرست دانسته و می گوید: مجلس هیچگاه با افزایش این بودجه مخالف نبوده و همین حالا اگر وزیر بخواهد به مجلس پیشنهادی قانونمند در این زمینه ارائه دهد از آن حمایت می کند.

محمد قیوم دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تنظیم بودجه با اعمال نظر مستقیم دولت انجام می شود و وقتی به مجلس می آید نمایندگان فقط مجاز هستند پنج درصد بودجه را کم یا زیاد کنند و این حرف وزیر رفاه که مجلس اجازه این کار را نداده فکر نمی کنم صحت داشته باشد. در واقع مجلس برنامه ها و پیشنهاداتی را که دولت در زمان تنظیم بودجه ارائه می دهد با پنج درصد بالا یا پایین می تواند تغییر دهد و همیشه سعی براین بوده که این حمایتها افزایش یابد.

با این حال شخص وزیر رفاه پیش از این و در شهریور ماه گذشته اعلام کرده بود که هیچ معوقه ای در صندوق تامین اجتماعی بابت موضوع همسان سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری وجود ندارد.

اظهار نظرهای مختلف پیرامون همسان سازی

برخی اظهارنظرها درباره اجرای قانون یکسان سازی حقوق بازنشستگان در هفت ماه گذشته را در جدول زیر بخوانید.