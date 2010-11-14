توصیه جاسبی به مدیران دانشگاه آزاد / دفاتر ساده ای داشته باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله جاسبی در مراسم افتتاح پروژه های عمرانی و آموزشی واحد مریوان دانشگاه آزاد در تشریح چشم انداز 20 ساله دانشگاه آزاد گفت: در پایان این چشم انداز باید 108 هزار هیئت علمی داشته باشیم و به فضای 30 میلیون متر مربع برسیم که این امر در راس استراتژی دانشگاه آزاد اسلامی است.



وی افزود: اکنون دیگر دانشگاه آزاد اسلامی بخشی از تاریخ انقلاب اسلامی است و یکی از مولفه های امنیت و وفاق ملی بسط و توسعه دانشگاه ها در اقصی نقاط کشور است.

رئیس دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه در دهه آینده باید به جذب و تامین کادر هیئت علمی مناسب و ارتقای علمی بیشتر در این دانشگاه توجه شود، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی وضعیت استخدام هیئت علمی را از بن بست خارج کرد به طوریکه سالانه بیش از 7 هزار عضو هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی جذب می شوند.



وی افزود: امروز دانشگاه آزاد اسلامی دارای 20 میلیون متر مربع فضای آموزشی - رفاهی است که سالیانه به طور میانگین یک میلیون متر مربع به این مقدار افزوده می شود در واقع دانشگاه آزاد اسلامی کار اداری نکرده است بلکه با عشق کار کرده است.