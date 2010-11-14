مجلس خواستار لغو روادید اتباع کشورهای غیر متعامل با ایران است

محمود احمدی بیغش نماینده شازند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سئوالی که چندی پیش از منوچهر متکی وزیر امور خارجه درباره ارائه روادید به اتباع آلمان، فرانسه و انگلیس داشت، گفت: منوچهر متکی برای ارائه توضیحات در این باره در کمیسیون حاضر شد و توضیحاتی ارائه کرد که قانع شدیم.

وی افزود: متکی اظهار داشته که اعطای روادید به اتباع کشورهای آلمان، فرانسه، انگلیس و برخی دیگر از کشورهای اروپایی درست است که در فرودگاه امام خمینی انجام می شود اما لیست اسامی این افراد و کارهای مربوط به اعطای روادید بر اساس روال سفارتخانه انجام می شود و آنان با یک موافقت ضمنی تا فرودگاه می آیند.

بیغش ادامه داد: بر اساس سخنان وزیر امور خارجه اگر در فرودگاه امام خمینی این افراد مورد تایید قرار نگیرند و روند اعطای روادید به آنها دچار مشکل شود از همان محل مجبورند به کشور خود بازگردند و حضور آنان در فرودگاه امام خمینی به این معنا نیست که حتما وارد ایران شوند.

عضو کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: ما نیز از وزیر خواستیم تا از این پس تمهیداتی اندیشیده شود که ایرانیان نیز بتوانند به این طریق به کشورهای دیگر سفر کنند.

وی ادامه داد: متکی نیز خبر داد این اقدامات در حال انجام است و در حال مذاکراتی با سوریه، ترکیه و غرب آفریقا هستیم تا بتوانیم تفاهم نامه هایی را امضا کنیم که ایرانیان بتوانند به راحتی به این کشورها سفر کنند.

نماینده شازند در بیان اینکه آیا اکنون رضایت کامل در شیوه برخورد با ایران و اعطای روادید به آنها از سوی سفارتخانه های مختلف دارید، گفت: رضایت کامل از این وضعیت وجود ندارد ، اما وزیر خارجه قول داده است که به کسانی امکان استفاده از شرایط سهل در دریافت روادید را بدهند که واقعا با ما تعامل داشته باشند.

وی تاکید کرد: ما انتظار داریم که وزارت امور خارجه تلاش بیشتری انجام دهد تا اتباع ایرانی نیز بتوانند از فرصت هایی در زمینه صدور آسان روادید برخوردار شوند.

وی گفت: از متکی خواستیم تا لغو روادید تنها از سوی کشورهای اروپایی برای اتباع ایرانی اتفاق نیفتد بلکه ایران نیز بتواند این اقدام را در قبال اتباع کشورهای دیگر انجام دهد.