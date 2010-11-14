45 پایگاه کمیته امداد گوشت قربانی مردم را جمع آوری می کند

سلمان دانشور در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با اشاره به فعالیت 45 پایگاه کمیته امداد برای جمع آوری گوشت قربانی مردم در ایام عید قربان افزود: از مجموع پایگاهها 21 مورد ثابت و 24 مورد نیز به صورت سیار است که این پایگاهها در عید قربان به صورت تمام وقت فعال هستند.

وی با اعلام اینکه نیروهای کمیته امداد به صورت تمام وقت آماده جمع آوری کمکها و گوشت قربانی مردم خراسان شمالی هستند گفت: 81 نیرو از کارکنان و کارشناسان این نهاد در این راستا به صورت کشیک فعالیت می کنند.



وی اظهارداشت: با ائمه جمعه و جماعات به منظور تشویق و ترغیب مردم مبنی بر تحویل نذورات و دام زنده به این نهاد هماهنگ شده است.



دانشور توزیع اطلاعیه در بین خانواده ها و هماهنگی و ارتباط با حجاج سال قبل جهت کمک نذورات قربانی به امداد را از جمله اطلاع رسانی نذورات عید قربان به نیازمندان عنوان کرد و افزود: هماهنگی با شهرداریها برای نگهداری احشام در اماکن مورد نظر کمیته امداد، تهیه سردخانه جهت نگهداری موقت گوشت قربانی، تهیه وسایل نقلیه جهت جمع آوری نذورات مردم از سطح شهر و ارسال پلاستیک بهداشتی مربوط به اداره پزشکی جهت جمع آوری گوشت قربانی از دیگر تبلیغات دراین راستا است.



معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی اذعان کرد: در عید قربان پارسال نیز مردم خراسان شمالی مبلغی بالغ بر107 میلیون ریال به صورت نقدی و غیر نقدی کمک کردند که امید است امسال نیز مردم بیش از گذشته به محرومان جامعه کمک کنند.



از جمعیت 811 هزار نفری خراسان شمالی 81 هزار نفر از حمایتهای کمیته امداد امام خمینی(ره) این استان بهره می برند.