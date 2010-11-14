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۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۱۲

وانت بارهای حمل و نقل جاده ای گلستان شناسایی شد

وانت بارهای حمل و نقل جاده ای گلستان شناسایی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل گلستان از شناسایی وانت بارهای فعال در بخش حمل و نقل جاده ای استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی لطفی ظهر یکشنبه در جلسه طرح نظارتی کمیته استانی کنترل و نظارت بر اجرای هدفمندسازی یارانه ها رد بخش حمل و نقل استان افزود: أخذ شماره حساب مالکان ناوگان حمل و نقل عمومی ( کامیون، اتوبوس، مینی بوس ) از دیگر اقدامات است.

وی اظهار داشت: حمل و نقل یکی از موثرترین بخش ها در زندگی روزمره مردم است و هدفمند سازی یارانه ها مدت ها مورد کارشناسی قرار گرفته و در حال حاضر به مرحله اجرا رسیده است و از سوی اداره کل حمل و نقل و سازمان متبوع اقدامات مهمی در این خصوص انجام پذیرفته است.

لطفی، در تشریح وظایف کمیته گفت: مهمترین وظیفه کمیته اطلاع رسانی بموقع و مناسب است.
 
مدیرکل حمل و نقل گلستان بیان داشت: این کمیته با هدف جلوگیری از افزایش بی رویه و غیر منطقی نرخ و رسیدگی سریع به تخلفات و پاسخگویی فوری به شکایات تشکیل شده است.
 
وی افزود: با توجه به تغییرات در حامل های انرژی در آینده قیمت ها کارشناسی شده و متناسب با میزان درصد اثرگذاری در هزینه های حمل و نقل تغییرات محاسبه می شود که در مجموع سوخت کمتر از 10 درصد هزینه های حمل و نقل را شامل می شود و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نباید اثر سوئی در نرخ بگذارد.
 
لطفی عنوان کرد: دولت با چتر حمایتی خود از مالکان ناوگان حمل و نقل پوشش لازم را خواهد داد به نحوی که بهره برداران دچار هیچگونه خللی نشوند.

وی تأکید کرد: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نتایجی بسیار بزرگ به ارمغان خواهد آورد از جمله مصرف منطقی سوخت و انرژی، مدیریت بهینه مصرف توسط افراد، برچیده شدن معضل قاچاق و احتکار و ... که مسئله تحولی بزرگ در اقتصاد کشور است.
کد مطلب 1191577

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