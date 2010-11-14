300 هزار نفر در کرج دیابت دارند

داریوش جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در کرج 300 هزار دیابتی وجود دارد، افزود: این میزان نسبت به بسیاری از شهرهای کشور همچون یزد آمار بالایی را به خود اختصاص نداده است.

رئیس انجمن دیابت کرج با بیان اینکه در شهر یزد بیش از چهار هزار نفر دیابتی وجود دارد، روش ناصحیح تغذیه را عامل اصلی ایجاد اضافه وزن و در پی آن ابتلا به انواع بیماریها همچون دیابت دانست.

وی یادآور شد: همچنین استفاده از مواد غذایی سالم در برخی استان ها همچون استان خراسان شمالی درصد ابتلا به دیابت را بسیار کاهش داده است.

جلیلی با تاکید بر اهمیت استفاده از مواد فیبردار در این مناطق و تاثیر آن در کاهش چاقی و افزایش وزن،‌ آمار مبتلایان به بیماری دیابت در خراسان شمالی را 14 درصد ذکر کرد.

رئیس انجمن دیابت ایران،‌ تغییر شیوه زندگی و اصلاح روش های تغذیه را ضامن سلامت افراد خواند و خاطرنشان کرد: افزایش وزن نتیجه دو عامل استفاده از مواد غذایی بیش از نیاز بدن یا فعالیت فیزیکی کم است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه کاهش وزن یک باره اتفاق نمی افتد، اظهار داشت: حداکثر میزان کاهش وزن در یک ماه چهار کیلوگرم است که تعدی از این حدود موجب عوارضی نظیر ابتلا به سنگ کیسه صفرا،‌ ریزش مو،‌ بیماری های روحی و عصبی خواهد شد.

جلیلی در پایان با بیان اینکه دیابت برای مبتلایان یک تهدید نیست که فرصتی برای بهتر زندگی کردن است خاطرنشان کرد: افراد بسیاری هستند که دهه هایی از عمر خود را با این بیماری سر کرده و با استفاده از داروی انسولین زندگی سلامتی را طی می کنند.