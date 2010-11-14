میرزاخانی: دیر اعلام شدن اسامی هیئت داوران به خاطر رعایت عدالت بود

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست رسانهای بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران امروز، یکشنبه 23 آبان ماه با حضور هاشم میرزاخانی رئیس انجمن سینمای جوان ایران و دبیر بیست و هفتمین دوره جشنواره، یزدان عشیری مدیر روابط عمومی انجمن سینمای جوان و جمعی از اصحاب رسانه در معاونت سینمایی وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
در ابتدای این نشست هاشم میرزاخانی با اشاره به تغییرات چشمگیر جشنواره امسال گفت: جشنواره بیست و هفتم تغییرات چشمگیری در ساختار و اجرا دارد. با توجه به حذف فیلم مستند و کوتاه از جشنواره بینالمللی فیلم فجر، قرار است در جشنواره بیست و هفتم فیلم کوتاه تهران به صورت تخصصی انجام وظیفه کنیم.
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جوایزی که در جشنواره فیلم فجر به فیلم کوتاه تعلق میگرفت از این دوره به جشنواره فیلم کوتاه تهران اختصاص یافت
وی ادامه داد: حذف سه بخش از جشنواره فیلم فجر موافقان و مخالفان فراوانی داشت. در نشستهای مختلفی که با فیلمسازان کوتاه و مستند داشتیم متوجه شدیم همه از بیتوجهی و در حاشیه قرار گرفتن فیلم کوتاه در جشنواره فیلم فجر ناراضی هستند. ما این حذف را میمون می دانیم و برنامههای جدیتری در زمینه نمایش فیلم کوتاه را آغاز میکنیم.
میرزاخانی با تاکید بر اضافه شدن بار مسئولیت جشنواره فیلم کوتاه در پی حذف بخش فیلم کوتاه از جشنواره فیلم فجر خاطر نشان کرد: خبر خوشی برای فیلمسازان کوتاه داریم و آن هم این است که با رایزنیهایی که با مسئولان برگزاری جشنواره فیلم فجر داشتیم قرار شده است جوایزی که در این جشنواره به فیلم کوتاه تعلق میگرفت از این دوره به بعد به جشنواره فیلم کوتاه تهران اختصاص یابد.
ریئس انجمن سینمای جوان با تاکید بر تفاوتهای جشنواره بیست و هفتم با دورههای گذشته افزود: در جشنواره امسال شاهد اولین همایش مدیران دفاتر استانها هستیم و از اساتید مطرحی برای این همایش دعوت به عمل آمده است. همچنین امسال برای اولین بار آیین افتتاحیه جشنواره راس ساعت 15 در سالن شماره سه سینما فلسطین برگزار میشود.
میرزاخانی با اشاره به مرور آثار کرد زبانان در جشنواره بیست و هفتم گفت: در این بخش نگاهی به فیلمهای کوتاه کردزبانان داریم. همچنین مروری بر فیلمهای کوتاه دفاع مقدس هم در جشنواره امسال گنجانده شده است. راه اندازی بانک اطلاعات اساتید و هنرجویان یکی دیگر از اتفاقاتی است که در این مدت در انجمن سینمای جوان ایران افتاده است. در این پرتال بحث تولیدات انجمن سینمای جوان هم مطرح است. دوستانی که علاقهمند به دیدن فیلم کوتاه هستند با مراجعه به آرشیو میتوانند از موتورهای جستجو استفاده کنند و فیلم مورد نظرشان را پیدا کنند.
دبیر جشنواره بیست و هفتم فیلم کوتاه همچنین افزود: در مدت برگزاری جشنواره امسال برای اولین بار تجهیزات پخش و نمایش HD را وارد کردیم. استفاده از این سیستم در ایران و آسیا بیسابقه است. فیلمسان جوان میتوانند در مدت جشنواره با بهترین کیفیت فیلمهایشان را روی پرده ببینند.
وی ادامه داد: با تعاملاتی که با صدا و سیما داشتیم قرار شده است فیلم کوتاه را از غربت دربیاوریم. به همین منظور برنامهای به صورت روزانه برای فیلمهای کوتاه در یکی از شبکههای تلویزیون در نظر گرفتهایم که جشنواره امسال هم نقطه شروعی برای راه اندازی این برنامه است. در یک هفته برگزاری جشنواره فیلم کوتاه برنامهای 25 دقیقهای هر روز پخش میشود. همچنین در جشنواره امسال شاهد پوشش اخبار جشنواره از طریق رسانه ملی خواهیم بود.
ریئس انجمن سینمای جوان در مورد ملاک انتخاب داوران بینالمللی و داخلی گفت: در وهله اول میخواستیم بدنه سینمای کوتاه را به سینمای بلند پیوند بزنیم. بحث انتخاب داوری بحثی کاملا ذائقهای است. در حوزه بینالملل هم سعی کردیم از هر قاره یک داور انتخاب کنیم. اگر اسامی هیئت داوران را زودتر از این اعلام میکردیم ممکن بود عدالت ایجاد نشود. جشنواره هم مثل کنکور میماند و اگر زودتر از موعد نتایج را اعلام کنند خیلیها به نتایج معترض میشوند. برقراری تعامل فیلمساز با داور خوب است اما ممکن است مثل دانشجویانی که با استاد ارتباط بهتر و بیشتری برقرار میکنند و نمره بهتری میگیرند، بعضی داورها هم نمره بهتری به فیلمسازها بدهند.
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