انعقاد قرارداد ساخت واحدها در شهرکهای صنعتی فارس رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی همت در جلسه کمیته برنامه ریزی شرکت شهرکهای صنعتی فارس افزود: در این مدت 91 قرارداد برای ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی در سطح شهرکها و نواحی صنعتی استان منعقد شده که در مقایسه با هفت ماهه اول سال گذشته که 67 قرارداد بوده، از رشد 36 درصدی برخوردار است.

وی افزود: این موضوع بیانگر روند رو به رشد استقبال سرمایه گذاران و متقاضیان برای ایجاد واحدهای صنعتی است.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس تاکید کرد: باید با رفع بروکراسیهای اداری زمینه تسهیل در امور صنعتگران فراهم شود تا صنعتگران و متقاضیان بتوانند در کوتاهترین زمان در زمینه استقرار واحدهای صنعتی و سرمایه گذاری اقدام کنند.

معاون برنامه ریزی شرکت شهرکهای صنعتی فارس نیز در این جلسه گفت: بر اساس آمار در هفت ماهه نخست امسال حدود 62 هکتار زمین به متقاضیان واگذار شده و این در حالیست که مدت مشابه سال گذشته این میزان حدود 21 هکتار بوده است.

شهرام کمال زاده افزود: علاوه بر آن در هفت ماهه اول سال جاری 26 واحد صنعتی در سطح شهرکها و نواحی صنعتی استان به بهره برداری رسیده است.

وی افزود: برای بهره برداری از این واحدها حدود 157 میلیارد ریال سرمایه گذاری و برای حدود 400 نفر نیز اشتغال جدید ایجاد شده است.