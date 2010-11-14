کاهش 21 درصدی مصرف انرژی در ساختمانهای شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی حیدرزاده رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به اینکه بیش از 40 درصد از کل مصرف انرژی کشور در بخش خانگی، تجاری و عمومی مصرف می شود اظهار کرد: موتورخانه‌ها یکی از واحدهای مصرف‌کننده عمده انرژی در بخش فوق بوده که از لحاظ مصرف انرژی و آلایندگی محیط زیست وضعیت نامطلوبی را در بردارد.

وی در ادامه دلایل عمده این وضعیت را عدم رعایت استانداردها و اصول صحیح در طراحی، انتخاب تجهیزات، نصب و راه‌اندازی، بهره‌برداری، راهبری و نگهداشت و عدم بازرسی و نظارت کافی درموارد فوق دانست.



حیدرزاده با اشاره به اینکه طرح "معاینه فنی موتورخانه‌های ساختمانهای شهرداری تهران" به عنوان یک گام ضروری جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی است خاطر نشان کرد: این طرح با نظارت ستاد محیط زیست و توسعه‌پایدار شهرداری تهران از اول مهرماه سال 1389 در مناطق 22 گانه شهرداری آغاز شده است و تاکنون 11 منطقه (1، 2، 6، 8، 9، 10، 11، 12، 15، 18، 21) تعداد 117 ساختمان را جهت انجام این طرح معرفی کرده اند.



وی در ادامه افزود: با اجرای طرح معاینه فنی موتورخانه‌ها، ضمن کاهش 21 درصدی مصرف انرژی و 95 درصدی تولید گاز منوکسید کربن در ساختمانها، می‌توان دستورالعملی جامع و الگویی مناسب جهت فرهنگ‌سازی در زمینه طراحی و نگهداری مهندسی موتورخانه و اجرای گسترده طرح فوق در سطح کشور را نیز ارائه داد.